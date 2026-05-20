«Nous n'avons rien gagné cette année» : Un joueur de l'UBB calme tout le monde avant la finale de Champions Cup !

Axel Cornic

L’Union Bordeaux-Bègles s’est offert la chance de défendre son titre en finale de la Champions Cup, face au Leinster. Et à quelques jours de ce choc, certains cadres du vestiaire veulent remobiliser le groupe, qui reste sur deux matchs assez délicats en Top 14.

Très peu de clubs ont réussi à réaliser un doublé en Champions Cup, mais l’UBB pourrait bien rejoindre ce club fermé le 23 mai prochain. Les hommes de Yannick Bru ont réussi à se frayer un chemin jusqu’en finale, après avoir notamment éliminé le Stade Toulousain. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que les Bordelo-bèglais soient dans leur meilleure forme...

« Les deux derniers matches de Top 14 ne nous ont pas mis en confiance » Face à Bayonne (38-40) puis à Perpignan (37-32), l’UBB a en effet galéré et a bien failli dire adieu aux phases finales du Top 14. Même maintenant, Bordeaux n’est pas assuré de les disputer et forcément, ce n’est pas la meilleure façon d’aborder sereinement une finale. « Il y a toujours un peu de stress, mais surtout de l'impatience avant ces matches. On a envie d'être à samedi. Après notre titre l'an dernier, on voulait y revenir » a expliqué Maxime Lamothe, talonneur bordelo-bèglais, présent ce mardi en conférence de presse. « On est fiers d'y être parvenus et ce sera encore plus beau si on gagne à nouveau. Mais pour l'instant nous n'avons rien gagné cette année. Les deux derniers matches de Top 14 ne nous ont pas mis en confiance ».