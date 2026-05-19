Blessure d’Antoine Dupont : Bonne nouvelle au Stade Toulousain ?

Axel Cornic

Face au RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51), Antoine Dupont a réalisé une très belle prestation, répondant aux critiques des dernières semaines. Tout le monde attendait de le voir titulaire ce dimanche pour le choc face à La Rochelle en clôture de la 24e journée de Top 14, mais il s’est finalement blessé juste avant la rencontre.

Large leader du Top 14, le Stade Toulousain semblait pouvoir se qualifier directement pour les demi-finales, en battant le Stade Rochelais ce dimanche. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés (38-10) et devront donc attendre avant de penser à un quatrième Bouclier de Brennus consécutif.

« Il devait être titulaire, mais il s'est blessé » La grosse surprise de la soirée, a surtout concerné Antoine Dupont. En forme contre Toulon une semaine plus tôt, le demi de mêlée était très attendu face à des Rochelais condamnés à la victoire pour continuer de croire aux barrages. Mais il a finalement été touché aux ischios-jambiers à en croire plusieurs sources, poussant son coach à le remplacer par Paul Graou. « Il devait être titulaire (dimanche soir) mais il s'est blessé vendredi à l'entraînement » a expliqué Ugo Mola.