Blessure d’Antoine Dupont : Bonne nouvelle au Stade Toulousain ?

Face au RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51), Antoine Dupont a réalisé une très belle prestation, répondant aux critiques des dernières semaines. Tout le monde attendait de le voir titulaire ce dimanche pour le choc face à La Rochelle en clôture de la 24e journée de Top 14, mais il s’est finalement blessé juste avant la rencontre.
Large leader du Top 14, le Stade Toulousain semblait pouvoir se qualifier directement pour les demi-finales, en battant le Stade Rochelais ce dimanche. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés (38-10) et devront donc attendre avant de penser à un quatrième Bouclier de Brennus consécutif.
« Il devait être titulaire, mais il s'est blessé »
La grosse surprise de la soirée, a surtout concerné Antoine Dupont. En forme contre Toulon une semaine plus tôt, le demi de mêlée était très attendu face à des Rochelais condamnés à la victoire pour continuer de croire aux barrages. Mais il a finalement été touché aux ischios-jambiers à en croire plusieurs sources, poussant son coach à le remplacer par Paul Graou. « Il devait être titulaire (dimanche soir) mais il s'est blessé vendredi à l'entraînement » a expliqué Ugo Mola.
Plus de peur que de mal ?
Evidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que ça s’emballe, surtout parce que le Stade Toulousain n’est pas vraiment serein en ce moment. En comptant la défaite de dimanche face à La Rochelle, les Haut-garonnais en sont à trois revers en cinq rencontres toutes compétitions confondues. La place de leader du Top 14 est encore loin d’être en danger, mais Antoine Dupont serait d’une grande aide à son équipe en ce moment délicat. A en croire les dernières indiscrétions de Sud Ouest, le demi de mêlée de 29 devrait profiter de la semaine de repos qui se profile pour récupérer et espérer donc être présent pour la réception du LOU, le 30 mai prochain.