Bruno Genesio à l'OM : Un gros retournement de situation annoncé dans la presse ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Bruno Genesio pourrait remplacer Habib Beye à l’Olympique de Marseille cet été. L’entraineur phocéen n’a en effet pas convaincu depuis son arrivée en février dernier et une rencontre aurait déjà eu lieu avec son potentiel successeur. Mais du côté du LOSC, on espère toujours le convaincre de prolonger.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, l’OM a réussi à décrocher une qualification en Ligue Europa en terminant à la cinquième place du classement. Mais on ne sait encore qui sera là pour disputer cette compétition ! Car d’énormes changements se préparent à Marseille et personne ne semble être à l’abri.

L’OM rencontre Genesio, mais... Notamment Habib Beye, arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, mais déjà annoncé sur le départ. Son contrat se termine en juin 2027, mais la nouvelle direction du club phocéen semble déjà travailler sur des nouvelles pistes. L’une d’entre elles mènerait à Bruno Genesio, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain et qui selon L’Equipe aurait déjà rencontré Stéphane Richard, futur président de l’OM. D’après les informations du quotidien, il serait séduit par un avenir dans le sud de la France, mais pour le moment son club n’aurait pas encore abandonné l’idée de le voir rester.