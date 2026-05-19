Transfert de Mason Greenwood : L’OM est bloqué pour cette destination !

Alexis Brunet

Après deux saisons très prolifiques à l’OM, Mason Greenwood pourrait quitter le sud de la France cet été. L’Anglais serait ouvert à un départ, mais on ne sait pas encore quel club pourrait l’accueillir. Toutefois, ce qui est sûr et certain, c’est que l’ancien attaquant de Manchester United ne pourra pas faire son retour en Premier League, pour une raison bien précise.

À l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche soir, l’OM reçoit le Stade Rennais au Vélodrome. Les Marseillais souhaiteront s’imposer pour disputer la Ligue Europa la saison prochaine, mais combien de joueurs de l’effectif actuel auront cette possible chance ? Cet été, le club phocéen va encore une fois renouveler massivement son effectif et quasiment tout le groupe aura des chances de partir si une offre satisfaisante arrive sur le bureau des dirigeants marseillais.

Greenwood ne va pas revenir en Angletterre En raison de la non-qualification pour la Ligue des champions, l’OM aura un budget réduit cet été pour se renforcer et il faudra donc vendre pour récolter un peu de sous. Selon L’Équipe, Mason Greenwood est l’un des principaux candidats au départ, lui qui représente la plus grande valeur marchande de l’effectif marseillais (55M€). Toutefois, il faudra trouver un club capable de mettre cette somme et il faut déjà éliminer toutes les formations de Premier League. En effet, l’attaquant serait considéré comme persona non grata en Angleterre en raison des accusations de violences et de tentative de viol formulées par sa compagne en 2022. Cette dernière a toutefois retiré sa plainte par la suite, mettant fin aux poursuites judiciaires. Aujourd’hui ils vivent même ensemble dans le sud de la France.