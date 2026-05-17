Mercato : Le prix d'un joueur de l'OM divisé par deux ?

Des nombreux changements sont annoncés à l’Olympique de Marseille, qui va devoir revoir ses ambitions à la baisse sans Ligue des Champions. Et on connait déjà la liste des principaux candidats au titre, avec certains qui auraient déjà pu quitter le club phocéen au cours des précédentes sessions de transferts.
Personne ne sait encore quel sera l’avenir de l’OM, qui peut encore accrocher une qualification européenne en cette dernière journée de Ligue 1. En fonction du résultat, on pourra enfin tracer un véritable plan de vol pour l’intersaison et surtout pour le mercato, qui s’annonce tout particulièrement agité.
Balerdi prêt à quitter l’OM
Des nombreux cadres pourraient en effet partir ou être poussés vers la sortie et c’est notamment le cas de Leonardo Balerdi. Capitaine de Roberto De Zerbi, sa situation a radicalement changé ces derniers mois et le moment semble être venu pour lui de quitter l’OM. Plusieurs sources ont annoncé que l’international argentin, aurait d’ores et déjà ouvert la porte à un départ. Une tendance confirmée par L’Equipe, qui révèle qu’il a « récemment transmis ses envies de départ » à la direction marseillaise.
De 40 à 20M€ en un an
Mais combien pourrait-il couter ? Il y a un an, à Marseille on pensait pouvoir le vendre pour 40M€, soit quasiment quatre fois que son prix d’achat en 2021. Mais sa cote semble s’être écroulée sur le marché, puisque le quotidien sportif parle d’un possible transfert entre 20 et 25M€ ! Et les estimations du spécialiste Transfermarkt sont encore plus basses, puisque Leonardo Balerdi est affiché à 18M€ sur leur site. Il faudra également comprendre où il pourrait rebondir, puisqu’il n’a que 27 ans et semble encore pouvoir évoluer en Europe. Son passeport italien lui donne un atout certain pour la Serie A, où la Juventus ou encore l’AS Roma et l’Atalanta semblent s’être intéressées à lui dans un passé pas si lointain.