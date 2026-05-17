Mercato : Le prix d'un joueur de l'OM divisé par deux ?

Axel Cornic

Des nombreux changements sont annoncés à l’Olympique de Marseille, qui va devoir revoir ses ambitions à la baisse sans Ligue des Champions. Et on connait déjà la liste des principaux candidats au titre, avec certains qui auraient déjà pu quitter le club phocéen au cours des précédentes sessions de transferts.

Personne ne sait encore quel sera l’avenir de l’OM, qui peut encore accrocher une qualification européenne en cette dernière journée de Ligue 1. En fonction du résultat, on pourra enfin tracer un véritable plan de vol pour l’intersaison et surtout pour le mercato, qui s’annonce tout particulièrement agité.

Balerdi prêt à quitter l’OM Des nombreux cadres pourraient en effet partir ou être poussés vers la sortie et c’est notamment le cas de Leonardo Balerdi. Capitaine de Roberto De Zerbi, sa situation a radicalement changé ces derniers mois et le moment semble être venu pour lui de quitter l’OM. Plusieurs sources ont annoncé que l’international argentin, aurait d’ores et déjà ouvert la porte à un départ. Une tendance confirmée par L’Equipe, qui révèle qu’il a « récemment transmis ses envies de départ » à la direction marseillaise.