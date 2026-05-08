OM : «C’est allé loin», Wahi balance sur son match très tendu face à Medina et Balerdi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a deux semaines, l'OM et l'OGC Nice se sont quittés sur un match nul (1-1) en Ligue 1. L'égalisation niçoise est venue de la part d'Elye Wahi sur penalty en fin de match. L'ancien Marseillais a pris sa revanche après avoir vécu des tensions avec ses anciens coéquipiers. Il est revenu sur cet épisode tendu.

Recruté à l'OM en 2024, Elye Wahi n'y a passé que six mois après une expérience qui s'est très mal passée, notamment avec les supporters. Ces derniers semblent s'en souvenir puisqu'ils lui mènent la vie dure lorsqu'ils recroisent. De retour en Ligue 1 à Nice, il a pris une petite revanche face à l'OM en inscrivant un but important. Nice a vécu une sale soirée en connaissant des accrochages face à Facundo Medina et Leonardo Balerdi.

« Je ne me suis pas laissé faire » Avant d'inscrire son but salvateur sur penalty, Elye Wahi a connu une soirée mouvementée avec ses anciens coéquipiers qui lui ont mené la vie dure. Quelques semaines plus tard, le Français de 23 ans est revenu en détails sur cet épisode où il n'a pas voulu se laisser faire. « Comment expliquez-vous que cela ait été aussi chaud avec deux anciens partenaires ? C'est vrai que c'est allé loin, et de mon côté aussi, car je ne me suis pas laissé faire. Pourtant, je n'ai jamais eu de problèmes avec personne, dans aucun vestiaire. Et puis Medina, ma mère l'aime bien, en plus. Et moi aussi, je les aime bien, ces joueurs » a-t-il confié à L'Equipe.