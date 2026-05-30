Transfert à 100M€ : Le PSG se fait doubler par un cador de Premier League !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes joueurs prometteurs, le PSG a ciblé depuis plusieurs mois Yan Diomandé (RB Leipzig). Cependant, le prodige ivoirien, tout juste sacré meilleur jeune de Bundesliga, se rapproche activement de Liverpool, qui selon la presse étrangère, a pris le dessus dans ce dossier. Explications.

Cet été, le PSG pourrait se montrer très actif sur le marché des transferts. Fidèle à sa politique sportive, le club parisien devrait se positionner sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Depuis plusieurs mois, les dirigeants parisiens suivent de très près Yan Diomandé. Âgé de 19 ans, l’international Ivoirien sort d’une très belle saison sous les couleurs du RB Leipzig, qui valorise son diamant aux alentours des 100M€. Cependant, le PSG n’est clairement pas le seul cador souhaitant recruter le jeune ailier droit cet été. Au cours des dernières semaines, le FC Barcelone, le Bayern Munich, et surtout Liverpool ont tous affiché un intérêt prononcé à son égard.

Yan Diomandé se rapproche de Liverpool Ce samedi, SPORT annonce que c’est bien Liverpool qui tiendrait la corde à ce jour dans ce dossier. Contrairement au PSG, les « Reds » sont en mesure de garantir à Yan Diomandé une place de titulaire dans le onze de départ, ce qui n’est pas le cas du club parisien. Le média catalan affirme également que petit à petit, l’Ivoirien né en 2006 se rapproche activement d’une signature en faveur du cador de Premier League en vue de la saison prochaine. Journaliste proche du dossier, Ben Jacobs a également fait un point sur sa situation.