Mercato - PSG : «Je trouve que c’est pas mal», un journaliste annonce le successeur de Marquinhos ?

Pour Marquinhos, l’aventure au PSG pourrait bien se terminer cet été. Arrivé en 2013 dans la capitale, le défenseur central de 32 ans pourrait être amené à faire ses valises lors du prochain mercato estival. Et pour Karim Bennani, Ibrahima Konaté pourrait être une bonne option pour remplacer l’international auriverde.
Arrivé il y a 13 ans au PSG, Marquinhos a assurément marqué l’histoire du club de la capitale. Le défenseur central brésilien restera à jamais le premier capitaine parisien à avoir soulevé la Ligue des champions. Mais l’aventure du joueur de 32 ans chez les Rouge-et-Bleu pourrait toucher à sa fin cet été. Un départ de l’international auriverde n’est pas à exclure. Et pour Karim Bennani, un certain Ibrahima Konaté serait une bonne option pour le remplacer au PSG puisqu’il devrait quitter Liverpool une fois son contrat arrivé à expiration en juin prochain.
«Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos»
« Pourquoi pas Paris ? Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée » a expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.
Le dossier Konaté va affoler le mercato ?
Il faut toutefois voir ce que Ibrahima Konaté décidera de faire cet été. Le PSG surveillerait sa situation, mais d’autres clubs pourraient se positionner entre-temps. L’international français, lui, devrait probablement trancher après la Coupe du monde 2026 si jamais il décide bien de quitter Liverpool. Ce dossier risque d’animer le marché des transferts lors des prochaines semaines. Affaire à suivre...