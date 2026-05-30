Mercato - PSG : «Je trouve que c’est pas mal», un journaliste annonce le successeur de Marquinhos ?

Pierrick Levallet

Pour Marquinhos, l’aventure au PSG pourrait bien se terminer cet été. Arrivé en 2013 dans la capitale, le défenseur central de 32 ans pourrait être amené à faire ses valises lors du prochain mercato estival. Et pour Karim Bennani, Ibrahima Konaté pourrait être une bonne option pour remplacer l’international auriverde.

Arrivé il y a 13 ans au PSG, Marquinhos a assurément marqué l’histoire du club de la capitale. Le défenseur central brésilien restera à jamais le premier capitaine parisien à avoir soulevé la Ligue des champions. Mais l’aventure du joueur de 32 ans chez les Rouge-et-Bleu pourrait toucher à sa fin cet été. Un départ de l’international auriverde n’est pas à exclure. Et pour Karim Bennani, un certain Ibrahima Konaté serait une bonne option pour le remplacer au PSG puisqu’il devrait quitter Liverpool une fois son contrat arrivé à expiration en juin prochain.

«Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos» « Pourquoi pas Paris ? Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée » a expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.