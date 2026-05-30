Mercato - Le PSG ou Manchester United : Un crack portugais a choisi son prochain club !

Pierrick Levallet

Le PSG va très probablement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale devrait chercher à se renforcer sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Mateus Fernandes, également ciblé par Manchester United. Le milieu offensif de 21 ans aurait d’ailleurs une préférence pour sa prochaine équipe.

Comme depuis un petit moment maintenant, le PSG devrait encore miser sur la jeunesse sur le mercato. Le club de la capitale aurait déjà identifié quelques profils à recruter pour renforcer l'effectif de Luis Enrique, comme celui de Mateus Fernandes. Relégué avec West Ham cette saison, le milieu offensif de 21 ans devrait quitter les Hammers cet été. Seulement, les champions d’Europe 2025 ne seraient pas les seuls à convoiter le jeune talent portugais.

Mateus Fernandes a une préférence pour Manchester United sur le mercato D’après les informations de TEAMtalk, Manchester United en pincerait également pour Mateus Fernandes. Les Red Devils avaient déjà essayé de le recruter lors de l’été 2026, en vain. Le joueur était pourtant tenté à l’idée de rejoindre le club mancunien. Et son envie ne serait pas retombée depuis. Manchester United serait en effet le premier choix du joueur de West Ham pour son avenir. Reste maintenant à voir si les pensionnaires de la Premier League sauront convaincre les Hammers pour son transfert.