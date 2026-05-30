Premier scandale pour le nouveau président de l'OM : «Ce ne sont pas des pratiques qui se font»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le premier gros coup de Stéphane Richard à la tête de l'OM. Grégory Lorenzi a effectivement choisi Marseille pour endosser le poste de directeur sportif. Cependant, cette signature pourrait bien s'accompagner d'un premier scandale après les révélations du président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère.

Alors que la démission de Medhi Benatia avait été refusé dans un premier temps, le directeur du football de l'OM a finalement quitté ses fonctions une fois la saison terminée. Pour le remplacer, Stéphane Richard a choisi Grégory Lorenzi, qui débarque en provenance du Stade Brestois. Son arrivée en tant que directeur sportif a même déjà été officialisée. Problème, Jean-Pierre Rivère assure que lui aussi a un contrat signé de la main de Grégory Lorenzi pour devenir directeur sportif de l'OGC Nice. Un contrat qui aurait d'ailleurs été entériné par le maintien des Aiglons à l'issue du barrage contre l'ASSE.

Rivère balance sur Lorenzi ! « On n’a pas pu signer le contrat tout de suite parce qu’on avait encore Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Je l’avais prévenu à l’avance parce qu’on fait les choses proprement chez nous. On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », révèle-t-il en zone mixte après la victoire contre l'ASSE (4-1), avant d'en dire plus sur ce sujet.

«Le contrat était signé» « 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit "Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille". Je lui ai dit que "pour nous ce n’est pas neutre, je vais vous rappeler". Je considère que Marseille s’exonère du contrat qu’on avait avec lui. Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Ils le savent. Il n’a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Grégory Lorenzi serait le directeur sportif de l’OM. J’ai dit à Greg : "il y a un problème, imaginez que vous fassiez un joueur, il signe, il a son contrat et 15 jours après, le club où il n’a pas signé le relance". Je ne pense pas qu’il le prendrait bien et je pense qu’il lui demanderait d’honorer son contrat. Ce soir, on a un contrat signé », ajoute Jean-Pierre Rivère.