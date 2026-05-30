«Le contrat était signé» : Grégory Lorenzi a dit oui à un autre club que l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, l'OM a annoncé la signature de Grégory Lorenzi en tant que nouveau directeur sportif. Jusque-là, rien de particulièrement notable, sauf que dans le même temps, Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, assure avoir lui aussi un contrat signé par l'ancien dirigeant de Brest.

Ces derniers jours, l'OM a officialisé la signature de Grégory Lorenzi qui devient donc le directeur sportif du club phocéen où il remplace Medhi Benatia qui a démissionné de ses fonctions. Cependant, avant de s'engager avec l'OM, l'ancien dirigeant du Stade Brestois avait donné son accord à l'OGC Nice comme le révèle le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère. Une clause lui permettait de se libérer de ce contrat en cas de relégation des Niçois en Ligue 2. Mais après la victoire dans le barrage contre l'ASSE, le club entraîné Claude Puel a assuré son maintien en Ligue 1. Par conséquent, Jean-Pierre Rivère assure que Grégory Lorenzi est engagé avec l'OGC Nice.

Rivère assure avoir un contrat avec Lorenzi ! « On n’a pas pu signer le contrat tout de suite parce qu’on avait encore Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Je l’avais prévenu à l’avance parce qu’on fait les choses proprement chez nous. On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », lance-t-il en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.