«L’un des meilleurs du monde» : Il dénonce une injustice avec cette star du PSG !

Ce samedi (18h), Marquinhos s’apprête à disputer sa troisième finale de Ligue des Champions avec le PSG. Joueur le plus capé de l’histoire du club parisien et légende absolue à Paris, le défenseur brésilien n’a pas toujours été reconnu à sa juste valeur comme l’a rappelé son ancien coéquipier et compatriote David Luiz.
Le PSG pourrait encore plus rentrer dans l’histoire. Opposé à Arsenal en finale de la Ligue des Champions ce samedi, le club parisien aura besoin d’un grand match de son capitaine Marquinhos. Présent au club depuis 2013, le joueur le plus capé de l’histoire du club parisien pourrait soulever une deuxième C1 consécutive. Interrogé par le Parisien à propos de son ancien coéquipier et compatriote à Paris, David Luiz n’a pas manqué de lui rendre un bel hommage.
« C’est une personne d’une humilité folle »
« C’est un plaisir de parler de Marqui, car je le connais depuis longtemps, depuis ses débuts. C’est une personne d’une humilité folle, c’est un des secrets selon moi de sa longévité. Il a toujours été dans la position de celui qui veut apprendre, grandir, écouter… C’est ce qui fait la différence et explique qu’il est toujours là, au top niveau. Je me souviens quand on jouait ensemble, à de nombreuses reprises il méritait d’être dans l’équipe type et, même lorsqu’il n’en faisait pas partie, il ne perdait jamais son fameux sourire… », a ainsi confié David Luiz auprès du quotidien.
« Je pense qu’on ne lui accorde pas toujours le crédit qu’il mérite »
« Après des années, on voit que Marqui est quelqu’un d’extraordinaire pour le projet du PSG, il est un capitaine exemplaire, car tout le monde voit la façon dont il travaille dur tous les jours. Ça fait déjà un paquet d’années qu’il fait partie des meilleurs défenseurs du monde et je pense qu’on ne lui accorde pas toujours le crédit qu’il mérite. Je suis tellement heureux de le savoir là aujourd’hui. Il sait que je suis un de ses plus grands supporters et qu’il est dans mon cœur. J’espère qu’il va continuer de nombreuses années, car on parle de Marqui depuis tellement longtemps, qu’on pense qu’il est vieux, mais c’est encore un petit jeune (rires) », conclut l’ancien défenseur du PSG (2014-2016).