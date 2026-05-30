«L’un des meilleurs du monde» : Il dénonce une injustice avec cette star du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi (18h), Marquinhos s’apprête à disputer sa troisième finale de Ligue des Champions avec le PSG. Joueur le plus capé de l’histoire du club parisien et légende absolue à Paris, le défenseur brésilien n’a pas toujours été reconnu à sa juste valeur comme l’a rappelé son ancien coéquipier et compatriote David Luiz.

Le PSG pourrait encore plus rentrer dans l’histoire. Opposé à Arsenal en finale de la Ligue des Champions ce samedi, le club parisien aura besoin d’un grand match de son capitaine Marquinhos. Présent au club depuis 2013, le joueur le plus capé de l’histoire du club parisien pourrait soulever une deuxième C1 consécutive. Interrogé par le Parisien à propos de son ancien coéquipier et compatriote à Paris, David Luiz n’a pas manqué de lui rendre un bel hommage.

« C’est une personne d’une humilité folle » « C’est un plaisir de parler de Marqui, car je le connais depuis longtemps, depuis ses débuts. C’est une personne d’une humilité folle, c’est un des secrets selon moi de sa longévité. Il a toujours été dans la position de celui qui veut apprendre, grandir, écouter… C’est ce qui fait la différence et explique qu’il est toujours là, au top niveau. Je me souviens quand on jouait ensemble, à de nombreuses reprises il méritait d’être dans l’équipe type et, même lorsqu’il n’en faisait pas partie, il ne perdait jamais son fameux sourire… », a ainsi confié David Luiz auprès du quotidien.