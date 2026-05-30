L'équipe de France favorite : Deschamps règle ses comptes avant la Coupe du monde, a-t-il raison ?

L'équipe de France va connaître son ultime compétition avec Didier Deschamps aux commandes du vestiaire. Le sélectionneur des Bleus tirera sa révérence une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet). En conférence de presse pour entamer la préparation tricolore au Mondial, Deschamps a apporté son extincteur pour calmer les ardeurs de la presse au sujet du statut de favori de l'équipe de France. Cette mise en garde est-elle justifiée ? C'est notre sondage du jour !
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué, William Saliba, Dayot Upamecano et bien d'autres. L'équipe de France dispose d'un vivier XXL qui est craint par bien des concurrents au titre suprême du football de sélection à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde qui se déroulera sur le sol américain du 11 juin au 19 juillet prochain. L'équipe championne du monde en 2018 et vice-championne lors de la dernière édition a les arguments pour éventuellement aller chercher le Saint-Graal au MetLife Stadium en finale le 19 juillet.
«On nous voit déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop, pas du tout même»
Une projection dans les médias qui a le don d'agacer Didier Deschamps. De passage en conférence de presse ce vendredi à Clairefontaine, le sélectionneur des Bleus a tapé du poing sur la table. « C'est un événement majeur. On nous voit déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop, pas du tout même. On a déjà trois adversaires en poules. Qu'on fasse partie des meilleures équipes, oui, mais je sais trop bien qu'il y a des étapes importantes avant de penser à tout là-haut. On va tout faire pour être au rendez-vous ».
«Il y a un mot important : c'est l'humilité»
Le mot d'ordre de cette sortie médiatique de Didier Deschamps est simple et d'une importance capitale à ses yeux : l'humilité. Le patron du vestiaire de l'équipe de France refuse de se voir trop beau et d'éventuellement vivre un naufrage à l'image de la Coupe du monde 2002 où la sélection tricolore était perçue comme la grande favorite de la compétition. « Je vois que d'autres sélectionneurs disent que l'équipe de France a deux équipes... Je ne veux pas refuser le fait qu'on fasse partie des favoris. Mais est-ce qu'on est supérieurs à d'autres nations ? Il y a 7-8 équipes qui ont cette ambition, une seule y arrivera. Ce n'est pas fuir, l'ambition est essentielle. Il y a un mot important : c'est l'humilité. Sur le papier il y a des choses, mais dans le foot il suffit de faire un peu moins pour le payer cher. Nos adversaires ont beaucoup de qualité. Notre groupe aussi. Je ne veux pas diminuer l'Irak. Le Sénégal et la Norvège sont de très bonnes nations ». Didier Deschamps est-il dans le vrai ?