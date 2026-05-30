L'équipe de France favorite : Deschamps règle ses comptes avant la Coupe du monde, a-t-il raison ?

La rédaction

L'équipe de France va connaître son ultime compétition avec Didier Deschamps aux commandes du vestiaire. Le sélectionneur des Bleus tirera sa révérence une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet). En conférence de presse pour entamer la préparation tricolore au Mondial, Deschamps a apporté son extincteur pour calmer les ardeurs de la presse au sujet du statut de favori de l'équipe de France. Cette mise en garde est-elle justifiée ? C'est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué, William Saliba, Dayot Upamecano et bien d'autres. L'équipe de France dispose d'un vivier XXL qui est craint par bien des concurrents au titre suprême du football de sélection à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde qui se déroulera sur le sol américain du 11 juin au 19 juillet prochain. L'équipe championne du monde en 2018 et vice-championne lors de la dernière édition a les arguments pour éventuellement aller chercher le Saint-Graal au MetLife Stadium en finale le 19 juillet.

«On nous voit déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop, pas du tout même» Une projection dans les médias qui a le don d'agacer Didier Deschamps. De passage en conférence de presse ce vendredi à Clairefontaine, le sélectionneur des Bleus a tapé du poing sur la table. « C'est un événement majeur. On nous voit déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop, pas du tout même. On a déjà trois adversaires en poules. Qu'on fasse partie des meilleures équipes, oui, mais je sais trop bien qu'il y a des étapes importantes avant de penser à tout là-haut. On va tout faire pour être au rendez-vous ».