Transfert de Mason Greenwood : Le coup de pression de l’OM

Axel Cornic

Recruté au cours de l’été 2024 pour 26M€, Mason Greenwood pourrait être l’un des grands acteurs de ce début de mercato estival. L'Olympique de de Marseille a en effet ouvert la porte à un départ de sa star, qui serait notamment l’une des priorités de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini, qualifié pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A.

Meilleur Marseillais lors des deux dernières saisons, Mason Greenwood semble être le premier candidat au départ à quelques semaines du mercato estival. Il faut dire que l’OM a besoin de vendre et l’ailier de 24 ans a actuellement la plus grosse valeur sur le marché des transferts, avec le site spécialisé Transfermarkt qui l’évalue à 55M€.

« S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir » Lors de sa première prise de parole, le nouveau directeur sportif de l’OM n’a évidemment pas pu échapper aux questions sur l’avenir de Greenwood. Et si certains avaient des doutes, l’Anglais semble bel et bien proche d’un départ. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir » a déclaré Grégory Lorenzi. « Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».