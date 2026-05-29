Kvaratskhelia au PSG : «Ce serait impensable de le garder», le terrible constat d’Andrea Pirlo

On dit que le mercato de janvier n’est pas le meilleur moment pour dénicher les bons coups. Mais le Paris Saint-Germain fait exception, puisque lors de l’hiver 2025 il a peut-être bouclé l’une des meilleures recrues de son histoire, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli.
Il y a un an et demi, le PSG était encore sous le feu des critiques et on ne donnait pas cher de la peau de Luis Enrique. Mais tout a changé depuis et pas qu’un peu, puisque Paris a l’une des meilleures équipes et le travail du technicien espagnol est loué aux quatre coins de la planète football.
Kvaratskhelia, le vrai bon coup du PSG
L’un des déclics a sans aucun doute été la signature de Khvicha Kvaratskhelia, déjà réclamé par Luis Enrique à l’été 2024, pour pallier le départ d’un certain Kylian Mbappé. L’international géorgien a finalement rejoint le PSG en provenance du Napoli quelques mois après en janvier 2025, dans le cadre d’un transfert d’une valeur totale de 80M€. Et son arrivé a totalement changé le visage de l’équipe parisienne, permettant notamment à son coach de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque, avec les résultats que l’on connait.
« Le garder en Italie ? Impensable aujourd'hui »
Depuis ce transfert, Khvicha Kvaratskhelia n’a cessé d’impressionner, même si comme la plupart de ses coéquipiers du PSG il a connu un coup de mou l’automne dernier. De quoi donner quelques regrets aux supporters de son ancien club du Napoli, même si Andrea Pirlo assure qu’ils n’auraient jamais pu le garder. « Le garder en Italie ? Impensable aujourd'hui » a assuré la légende italienne de la Juventus et l’AC Milan, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. « À l'étranger, ils ont plus d'argent et plus d'opportunités de former de vrais champions. Nos équipes ne sont plus à ce niveau ».