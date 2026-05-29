Ballon d'Or : Kvaratskhelia sort du silence avant PSG - Arsenal !

Un match pour tout faire basculer ? Khvicha Kvaratskhelia a été irrésistible lors des dernières sorties du PSG en Ligue des champions. Décisif, incontournable, le Géorgien fait l'unanimité et semble être un candidat pour le Ballon d'or selon certains observateurs. Le principal intéressé y pense-t-il ? A deux jours de la finale de C1 contre Arsenal, TNT Sports a publié son interview avec Kvaratskhelia qui a répondu à cette question.
Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire samedi soir. A Budapest, coup d'envoi à 18h, les tenants du titre pourraient conserver leur couronne en Ligue des champions grâce à une éventuelle victoire contre Arsenal. Khvicha Kvaratskhelia a été décisif à chaque match depuis le 1/16ème de finale retour de C1 face à l'AS Monaco. A la finition ou à la passe, l'ailier géorgien du PSG a été partout.
«Je sens que les gens me regardent un peu différemment, mais ce n'est pas moi qui compte»
Si bien que certains observateurs comme le journaliste Walid Acherchour évoquent déjà la possibilité que Kvaratskhelia soit clairement dans la discussion du Ballon d'or avec cependant un malus, le fait qu'il ne prenne pas part au Mondial avec la Géorgie. Pour TNT Sports, le principal concerné est sorti du silence à ce sujet. « Le Ballon d'or ? Je sens que les gens me regardent un peu différemment, mais ce n'est pas moi qui compte. Je veux juste rester simple. Je joue simplement parce que j'adore ça et quand je vais sur le terrain, j'essaie de profiter de ces coéquipiers incroyable, de ce club incroyable, de cet entraîneur et de ce staff incroyable ».
«Je veux rester le même, humble»
Khvicha Kvaratskhelia ne pense pas au Ballon d'or, le Saint-Graal individuel. Son objectif : profiter du moment et de son quotidien au Paris Saint-Germain le tout en restant humble. « J'essaie juste d'en profiter à chaque entraînement, j'essaie de faire pareil quand je joue. Peut-être que ma vie a un peu changé ces derniers temps, mais je veux rester le même, humble, je fais juste le métier que j'aime et j'en profite ». Qui succèdera à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'or 2026 ? Ce n'est pas une question qui occupe les pensées de Kvaratskhelia.