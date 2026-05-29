Ballon d'Or : Kvaratskhelia sort du silence avant PSG - Arsenal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un match pour tout faire basculer ? Khvicha Kvaratskhelia a été irrésistible lors des dernières sorties du PSG en Ligue des champions. Décisif, incontournable, le Géorgien fait l'unanimité et semble être un candidat pour le Ballon d'or selon certains observateurs. Le principal intéressé y pense-t-il ? A deux jours de la finale de C1 contre Arsenal, TNT Sports a publié son interview avec Kvaratskhelia qui a répondu à cette question.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire samedi soir. A Budapest, coup d'envoi à 18h, les tenants du titre pourraient conserver leur couronne en Ligue des champions grâce à une éventuelle victoire contre Arsenal. Khvicha Kvaratskhelia a été décisif à chaque match depuis le 1/16ème de finale retour de C1 face à l'AS Monaco. A la finition ou à la passe, l'ailier géorgien du PSG a été partout.

«Je sens que les gens me regardent un peu différemment, mais ce n'est pas moi qui compte» Si bien que certains observateurs comme le journaliste Walid Acherchour évoquent déjà la possibilité que Kvaratskhelia soit clairement dans la discussion du Ballon d'or avec cependant un malus, le fait qu'il ne prenne pas part au Mondial avec la Géorgie. Pour TNT Sports, le principal concerné est sorti du silence à ce sujet. « Le Ballon d'or ? Je sens que les gens me regardent un peu différemment, mais ce n'est pas moi qui compte. Je veux juste rester simple. Je joue simplement parce que j'adore ça et quand je vais sur le terrain, j'essaie de profiter de ces coéquipiers incroyable, de ce club incroyable, de cet entraîneur et de ce staff incroyable ».