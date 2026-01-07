WWE - Séparation avec John Cena : Les SMS révélés avant la fin de l’histoire

C’est la fin de l’histoire entre John Cena et la WWE. Légende absolue du catch, la star américaine de 48 ans a pris sa retraite le mois dernier, à l’issue d’un dernier combat organisé à Washington. Un absent de marque était à signaler le 13 décembre dernier en la personne de Randy Orton, qui a publié un joli message peu après sur ses réseaux sociaux.
Le 13 décembre dernier, John Cena a fait ses adieux à la WWE. La star du catch américain est désormais à la retraite après un ultime match perdu contre Gunther, au cours d’un événement spécial organisé par la compagnie du côté de la Capital One Arena de Washington. Plusieurs légendes de la discipline étaient présentes pour assister au show, mais un absent a fait réagir : Randy Orton.
L’hommage de Randy Orton
Ancien rival de John Cena à l’écran, Randy Orton n’était pas présent à Washington pour rendre hommage à son ami. La légende de la WWE avait une bonne excuse, puisque celle-ci se trouvait en Arabie saoudite pour assurer la promotion du prochain Royal Rumble à Riyad le 31 janvier prochain. Cela n’a pas empêché les deux hommes d’échanger par messages comme l’a révélé Randy Orton dans un bel hommage rendu sur Instagram.
« J'ai été honoré de parler avec lui en ce grand jour »
« Je suis entré dans le monde du catch et j'ai grandi pendant les deux dernières décennies aux côtés de John Cena. J'ai catché avec ou contre lui 100 fois, au moins. J'aurais aimé être présent à DC pour Saturday Night’s Main Event et assister à son départ émouvant vers la retraite. Mais je sais que si quelqu'un comprend mon absence, c'est John, parce que j'étais à Riyadh, en Arabie Saoudite pour promouvoir Riyadh Season et le Royal Rumble, avait écrit Orton deux jours après le dernier combat de Cena. Le matin de sa retraite, nous avons échangé quelques textos et j'ai été honoré de parler avec lui en ce grand jour. J'ai hâte de suivre la carrière de John à Hollywood et au-delà. Il n'y a pas de limite avec ce type. C’est une source d'inspiration non seulement pour des générations de fans, mais aussi pour moi-même, qui ai eu la chance d'apprendre directement de l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Merci d'avoir été si bon avec ma famille pendant toutes ces années et merci d'avoir fait du vestiaire un endroit meilleur. Prends soin de toi, John, et à bientôt. »