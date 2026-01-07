WWE - Séparation avec John Cena : Les SMS révélés avant la fin de l’histoire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est la fin de l’histoire entre John Cena et la WWE. Légende absolue du catch, la star américaine de 48 ans a pris sa retraite le mois dernier, à l’issue d’un dernier combat organisé à Washington. Un absent de marque était à signaler le 13 décembre dernier en la personne de Randy Orton, qui a publié un joli message peu après sur ses réseaux sociaux.

Le 13 décembre dernier, John Cena a fait ses adieux à la WWE. La star du catch américain est désormais à la retraite après un ultime match perdu contre Gunther, au cours d’un événement spécial organisé par la compagnie du côté de la Capital One Arena de Washington. Plusieurs légendes de la discipline étaient présentes pour assister au show, mais un absent a fait réagir : Randy Orton.

Grand absent de la dernière de John Cena, Randy Orton a rendu hommage à son ancien rival après sa retraite



L’hommage de Randy Orton Ancien rival de John Cena à l’écran, Randy Orton n’était pas présent à Washington pour rendre hommage à son ami. La légende de la WWE avait une bonne excuse, puisque celle-ci se trouvait en Arabie saoudite pour assurer la promotion du prochain Royal Rumble à Riyad le 31 janvier prochain. Cela n’a pas empêché les deux hommes d’échanger par messages comme l’a révélé Randy Orton dans un bel hommage rendu sur Instagram.