Mercato - PSG : C'est terminé, son départ est déjà acté pour cet été !

Cela semble être décidé. Alors que le PSG joue sa survie en Ligue des champions après une première manche remportée au Parc des princes en 1/8ème de finale contre Chelsea mercredi (5-2), les dirigeants parisiens travailleraient toujours sur diverses opérations contractuelles au sein du vestiaire de Luis Enrique. L'une d'entre elles mènerait à une séparation imminente.

Un changement de politique sportive a été opéré au PSG, mais pas seulement. En 2022, le président Nasser Al-Khelaïfi profitait d'une longue interview accordée au Parisien afin de signifier un point important concernant le virage qui allait être entrepris par le club de la capitale. Fini l'époque des strass et des paillettes. Un exode de stars s'est déroulé depuis et les contrats en or ne sont plus du tout monnaie courante au Paris Saint-Germain.

«C'est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison» Le projet du PSG a changé, et il en va de même pour la grille salariale. Désormais, plus de revenus pharaoniques promis aux joueurs de Luis Enrique qui doivent être prêts à consentir à une charte particulière : un salaire fixe moins important qu'auparavant, mais avec l'inclusion de diverses primes liées à la performance. Les questions contractuelles occupent de la place au PSG et notamment le cas Senny Mayulu, jeune titi parisien de 19 ans qui a connu une ascension progressive dans le groupe entraîné par Luis Enrique jusqu'à marquer un but en finale de Ligue des champions contre l'Inter le 31 mai dernier (5-0). Mais son aventure devrait bientôt s'arrêter d'après Dominique Séverac. « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C'est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison ».