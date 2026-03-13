PSG - Raymond Domenech propose de le «virer» : «Il va avoir un peu les boules...»

Pierrick Levallet

Le PSG a pris une belle avance sur Chelsea en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé face aux Blues (5-2), et a ainsi pris une bonne option pour la qualification pour les quarts de finale. Mais malgré le succès parisien au Parc des Princes, certains joueurs n’ont pas vraiment convaincu. Un certain Désiré Doué a notamment été pointé du doigt. Et Raymond Domenech n’a pas manqué de proposer une solution assez inattendue pour régler le problème.

«Quand il veut faire son show, il est fatigant» « Désiré Doué doit avoir un niveau moyen supérieur à ça ? Ah oui. J’ai dit intermittent, j’aurais pu dire exaspérant. On peut le voir d’entrée, quand il commence à prendre le ballon, qu’il s’arrête avec le ballon et qu’il fait un grigri ou deux, on peut l’enlever direct, on sait que son match va être à ce niveau là. Quand il commence à prendre le ballon, à aller provoquer, à accélérer, on se dit que là il est bien. Mais quand il veut faire son show, il est fatigant. Et en plus, il ne réussit pas. Parce que s’il faisait ses prises de balle en mouvement, il peut être extraordinaire, il a un talent fou » a d’abord expliqué l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur L’Equipe de Greg.