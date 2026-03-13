Une star du PSG sanctionnée, le malaise révélé en interne

Auteur d’une belle performance face à Chelsea en Ligue des Champions cette semaine (5-2), le PSG a confirmé son retour en puissance en Coupe d’Europe. Néanmoins, ces derniers temps, le club parisien a connu des prestations peu satisfaisantes en championnat. Un joueur aurait notamment été ciblé par certaines critiques en interne, et a même été sanctionné. Explications.
Cette semaine, le PSG a de nouveau brillé. Alors que plusieurs signaux semblaient alerter sur l’état de forme du champion d’Europe en titre ces dernières semaines, la formation de Luis Enrique a proposé un récital face à Chelsea en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Si Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, ou encore Vitinha se sont distingués en marquant, l’homme de la soirée aura bien été Khvicha Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia sanctionné contre Chelsea
Auteur d’un doublé et d’une passe décisive après être entré en jeu en seconde période, l’ailier géorgien a fait parler sa magie. Pourtant, comme le révèle l’Equipe ce vendredi, tout n’a pas été rose pour le numéro 7 au cours des dernières semaines. En effet, le quotidien sportif indique que les dernières prestations de « Kvara » en championnat ont laissé place à certaines critiques en interne. Certains dirigeants, proches de joueurs, ou encore certains coéquipiers ont parfois dénoncé l’attitude du Géorgien, qui a été sanctionné par Luis Enrique avec une place sur le banc face à Chelsea cette semaine.
Le Géorgien s’entend bien avec Luis Enrique
Quelques jours avant la rencontre, Kvaratskhelia confiait pourtant au Parisien disposer d’une excellente relation avec Luis Enrique. « Nous avons une très bonne relation. C’est l’entraîneur. Il peut me crier dessus, il peut dire tout ce qu’il veut parce que je sais qu’il veut que je devienne une meilleure version de moi-même. Il explique simplement les choses, il veut vous apprendre à chaque fois. Quand il vous donne des conseils, il suffit de les suivre pour s’améliorer », confiait ainsi l’ailier de 25 ans.