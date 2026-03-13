Une star du PSG sanctionnée, le malaise révélé en interne

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une belle performance face à Chelsea en Ligue des Champions cette semaine (5-2), le PSG a confirmé son retour en puissance en Coupe d’Europe. Néanmoins, ces derniers temps, le club parisien a connu des prestations peu satisfaisantes en championnat. Un joueur aurait notamment été ciblé par certaines critiques en interne, et a même été sanctionné. Explications.

Cette semaine, le PSG a de nouveau brillé. Alors que plusieurs signaux semblaient alerter sur l’état de forme du champion d’Europe en titre ces dernières semaines, la formation de Luis Enrique a proposé un récital face à Chelsea en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Si Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, ou encore Vitinha se sont distingués en marquant, l’homme de la soirée aura bien été Khvicha Kvaratskhelia.

🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗗𝗘 𝗞𝗩𝗔𝗥𝗔 🇬🇪 𝗘𝗡 𝗟𝟭 𝗟𝗨𝗜 𝗢𝗡𝗧 𝗩𝗔𝗟𝗨 𝗗𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧 🥶 :



▫️de dirigeants

▫️de joueurs

▫️d’entourages de joueurs



En guise de sanction, il a eu ce statut de remplaçant face à Chelsea.… pic.twitter.com/rXGQaLPkl1 — BeFootball (@_BeFootball) March 13, 2026

Kvaratskhelia sanctionné contre Chelsea Auteur d’un doublé et d’une passe décisive après être entré en jeu en seconde période, l’ailier géorgien a fait parler sa magie. Pourtant, comme le révèle l’Equipe ce vendredi, tout n’a pas été rose pour le numéro 7 au cours des dernières semaines. En effet, le quotidien sportif indique que les dernières prestations de « Kvara » en championnat ont laissé place à certaines critiques en interne. Certains dirigeants, proches de joueurs, ou encore certains coéquipiers ont parfois dénoncé l’attitude du Géorgien, qui a été sanctionné par Luis Enrique avec une place sur le banc face à Chelsea cette semaine.