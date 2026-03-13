Un (célèbre) consultant de La Chaîne L’Équipe se lance en politique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Des terrains de football aux plateaux de télévision, puis à la campagne politique. C’est la trajectoire choisie par ce célèbre consultant de La Chaîne L’Équipe, engagé aux municipales 2026. Le premier tour aura lieu ce dimanche 15 mars. Le principal intéressé est revenu sur son choix.

Ancien joueur de l’équipe de France et des Girondins de Bordeaux, reconverti comme consultant depuis la fin de sa carrière, Johan Micoud a décidé de se lancer en politique en figurant sur la liste de Philippe Dessertine, candidat sans étiquette à la mairie de Bordeaux face notamment à Pierre Hurmic, maire écologiste sortant. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien joueur a justifié son choix.

Après Neymar et Verratti au PSG, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible : «c’est un chouineur» https://t.co/A1U93lBfNg — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« En janvier, ça s'est finalisé et je suis entré sur la liste » « Je n'avais pas spécialement envie d'une carrière politique, c'est surtout la rencontre et le discours qui m'ont séduit. Je n'ai pas de plan de carrière mais je sais que si tu veux vraiment faire évoluer les choses, tu es obligé de t'engager en politique. En janvier, ça s'est finalisé et je suis entré sur la liste, a confié le consultant de L’Équipe du Soir. Le sport est au centre de notre projet. Il ne s'agit pas seulement de profiter du sport quand il y a un grand événement, mais de le mettre au coeur de la société civile. C'est un enjeu majeur pour les jeunes comme pour les anciens. Concrètement, le plan consiste à donner un accès au sport à tous, avec la possibilité de faire du sport près de chez soi, où que l'on habite. »