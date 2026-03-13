Mercato - PSG : Dembélé sur le départ ? Les révélations après cette étrange vidéo qui a fuité

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De nouveau décisif avec le PSG après une période d’absence suite à des blessures, Ousmane Dembélé risque d’être déterminant sur cette fin de saison. En attendant, une vidéo ayant fuité sur les réseaux sociaux a interrogé sur l’avenir du Ballon d’Or 2025 à Paris. Cependant, de nouvelles révélations positives ont eu lieu à ce sujet dernièrement. Explications.

Ousmane Dembélé de retour au plus haut niveau ? Dans une saison minée pour le moment par les blessures, le numéro 10 du PSG a répondu présent ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes en inscrivant un très beau but face à Chelsea en Ligue des Champions (5-2). En attendant de revoir un Dembélé régulier avec Paris, son avenir dans la capitale a récemment été remis en cause… par une étrange vidéo ayant circulé sur les réseaux sociaux.

👀 El futuro de Ousmane Dembélé vuelve a agitar el mercado. Su agente, Moussa Sissoko, se reunió en Madrid con Hugo Viana, director deportivo del Manchester City



⚽ Aunque no hay negociaciones formales, el encuentro abre la puerta a posibles movimientos mientras las… pic.twitter.com/UvnIGEthl1 — Diario SPORT (@sport) March 12, 2026

L’agent de Dembélé a parlé avec le directeur sportif de Manchester City Au sein de cette dernière, diffusée par la presse espagnole, on y voit Moussa Sissoko, agent de Dembélé, et Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, discuter au sein d’un hôtel à Madrid. « Il y a eu une réunion à l'hôtel de Manchester City à laquelle a participé Ferran Soriano (directeur executif de Manchester City) et Hugo Viana, le directeur sportif avec l'agent d'un joueur très important au niveau mondial. Ce joueur a gagné le Ballon d'Or. C'est l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Il a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City. Il s'agit d'un moment durant lequel Ousmane Dembélé discute d'une prolongation avec le PSG alors que son contrat s'achève en 2028 », a expliqué le journaliste espagnol Marcos Benito sur l’émission El Chiringuito.