Une star du PSG sur «le déclin» : La fin annoncée sur La Chaine L’Equipe ?

Cette semaine, le PSG a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a battu Chelsea (5-2) au Parc des Princes. Si certaines stars ont brillé, l’une d’entre elles a vécu une rencontre compliquée. Pour certains observateurs de la Chaîne l’Equipe, cette dernière affiche des signaux inquiétants sur les gros matchs. Explications.

Le PSG de retour au plus haut niveau ? Cette semaine, le club de la capitale a marqué un gros coup en remportant une très belle victoire en Ligue des Champions face à Chelsea. Sur cette rencontre, plusieurs individualités parisiennes se sont démarquées comme Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha, João Neves, ou encore Bradley Barcola.

🔴PSG 5-2 CHELSEA🔵



🎒Conseil de classe de Marquinhos :@Gio_Castaldi : "Il a des signaux de déclin et ce n'est pas grave." @Tanziloic : "Il y a une action où Neto, ballon au pied, il lui met 15 mètres." #EDG pic.twitter.com/csXukuQOno — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) March 12, 2026

Marquinhos touché par un souci personnel Marquinhos lui, a connu une rencontre plutôt délicate. Le capitaine du PSG a été plus d’une fois débordé, lui qui a connu un souci personnel cette semaine. D’après RMC, le Brésilien a été inquiété par l’état de santé de son nouveau né. Sa femme, Carol Cabrino, a d’ailleurs évoqué le sujet sur ses réseaux sociaux. « Il y a des moments dans la vie qui nous marquent pour toujours. Ces derniers jours ont été intenses, remplis d’émotions, de larmes, de silence, de prière… et de beaucoup d’amour. Entre un jour et l’autre, nous avons encore appris sur l’espoir et sur la confiance, même lorsque tout semble incertain », a-t-elle indiqué.