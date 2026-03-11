Lewis Hamilton : Sa confidence en privé sur son couple avec Kim Kardashian !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde de F1 semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Le pilote de Ferrari a d’ailleurs lâché une confidence à ses proches en privé au sujet de son couple avec la superstar américaine.

Habitué à faire parler de lui de par sa notoriété, Lewis Hamilton agite le monde depuis quelques semaines maintenant. Après sa rupture avec Nicole Scherzinger en 2015, le Britannique était plutôt discret concernant sa vie sentimentale. Seulement, le septuple champion du monde de F1 semble enfin avoir retrouvé l’amour. Le pilote de Ferrari vit en effet une idylle avec Kim Kardashian. Les deux stars ont officialisé leur relation lors d’une apparition remarquée au SuperBowl.

Lewis Hamilton se fait plaisir avec Kim Kardashian Après des escapades romantiques en Angleterre et à Paris, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont d’ailleurs passé un séjour entre l’Utah et l’Arizona aux Etats-Unis avant le début de la saison 2026 de F1. Le Britannique a ainsi pu se ressourcer auprès de sa dulcinée avant le Grand Prix d’Australie, où il a terminé quatrième. En privé, l’ancien de Mercedes s’est d’ailleurs permis une confidence au sujet de son couple avec la superstar américaine.