Mercato : Paris rate une star pour une question d’argent ?

A Paris, pendant de longues années avec le projet QSI initié par les propriétaires du PSG, des stars sont arrivées de tout horizon jusqu’à un changement de politique sportive mise en place il y a maintenant quatre ans. A Porte d’Auteuil, les stars se sont de plus en plus rares, mais une semble avoir été toute proche de s’installer dans la capitale. Son agent pourrait être la raison de cet échec.

Le million ! Cet hiver, un joueur de renommée mondiale aurait pu déposer ses valises à Paris. A Porte d’Auteuil, lieu du Parc des princes et de Jean Bouin, l’attaquant en question était à deux doigts de vivre une expérience inédite en Ligue 1 après des passages en Allemagne, en Angleterre et en Italie notamment. Finalement, le transfert que beaucoup attendaient n’a pas eu lieu. Et pourtant, les dirigeants parisiens s’en étaient donné les moyens en lui formulant une offre que peu auraient refusé dans sa situation.

Oui, son représentant avait réclamé près de 400 000 pour aller au PFC (persuadé que le club allait payer car ils ont fait plusieurs offres de mémoire et montaient à chaque fois)



Immobile n'est pas venu pour des figues derrière cela dit — Romain Molina (@Romain_Molina) March 11, 2026

Edin Dzeko accepte un salaire plus de deux fois moins important que la proposition du PFC Du haut de ses 39 ans, lui qui soufflera sa 40ème bougie le 17 mars, Edin Dzeko a été grandement courtisé par le Paris FC qui souhaitait faire de lui son attaquant axial jusqu’à la fin de la saison. Pour ce faire, et donc lors d’une période de cinq mois, Dzeko s’est vu proposé un salaire global d’1,3M€ selon les informations de Sport BILD. Toutefois, l’opération n’a pas été menée à bien. Le Bosnien a pris la direction de Schalke 04 en Bundesliga 2 pour des revenus totaux de 300 000€ « seulement » par rapport à la rémunération qui aurait pu être la sienne au PFC.