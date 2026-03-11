«Tu te fous de moi» : Samir Nasri, la mauvaise nouvelle confirmée par Karim Benzema 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultant, Samir Nasri aura porté le maillot de l’équipe de France à 41 reprises au cours de sa carrière de joueur. Mais voilà que l’histoire du Marseillais avec les Bleus n’a pas toujours été facile. A la vue des évènements récents, Nasri s’est d’ailleurs souvenu d’un moment particulier vécu sous les ordres de Raymond Domenech.

Si Samir Nasri n’a jamais joué de Coupe du monde avec l’équipe de France, l’ancien international a pu disputer l’Euro avec les Bleus. Présent lors de l’édition 2012, l’ancien de l’OM avait également participé à la compétition en 2008 sous les ordres de Raymond Domenech. Mais voilà que Nasri ne garde pas forcément que de très bons souvenirs de ce tournoi.

«Il va trembler...», Samir Nasri valide une décision polémique sur Canal+ https://t.co/3sO3ce0BfV — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

A peine entré, déjà remplacé C’est notamment lors du 3ème match de la phase de poule que Samir Nasri a vécu un moment pas facile à vivre sur le coup. En effet, remplaçant au coup d’envoi de la rencontre face à l’Italie, le désormais consultant sur Canal+ était entré en jeu à la 10ème minute à la place de Franck Ribéry. Mais voilà que Nasri avait dû céder sa place… 16 minutes plus tard. En effet, suite à l’expulsion d’Eric Abidal, Raymond Domenech avait dû modifier ses plans et le Marseillais en avait alors fait les frais.