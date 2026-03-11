«Tu te fous de moi» : Samir Nasri, la mauvaise nouvelle confirmée par Karim Benzema 

Aujourd’hui consultant, Samir Nasri aura porté le maillot de l’équipe de France à 41 reprises au cours de sa carrière de joueur. Mais voilà que l’histoire du Marseillais avec les Bleus n’a pas toujours été facile. A la vue des évènements récents, Nasri s’est d’ailleurs souvenu d’un moment particulier vécu sous les ordres de Raymond Domenech.
Si Samir Nasri n’a jamais joué de Coupe du monde avec l’équipe de France, l’ancien international a pu disputer l’Euro avec les Bleus. Présent lors de l’édition 2012, l’ancien de l’OM avait également participé à la compétition en 2008 sous les ordres de Raymond Domenech. Mais voilà que Nasri ne garde pas forcément que de très bons souvenirs de ce tournoi.
A peine entré, déjà remplacé
C’est notamment lors du 3ème match de la phase de poule que Samir Nasri a vécu un moment pas facile à vivre sur le coup. En effet, remplaçant au coup d’envoi de la rencontre face à l’Italie, le désormais consultant sur Canal+ était entré en jeu à la 10ème minute à la place de Franck Ribéry. Mais voilà que Nasri avait dû céder sa place… 16 minutes plus tard. En effet, suite à l’expulsion d’Eric Abidal, Raymond Domenech avait dû modifier ses plans et le Marseillais en avait alors fait les frais.
« Mais non, tu te fous de moi »
Des années plus tard, Samir Nasri n’a pas oublié cette expérience. Sur le plateau de Canal+, l’ancien joueur de l’équipe de France est revenu sur ce moment en analysant ce qu’a vécu le gardien de Tottenham face à l’Atlético de Madrid, remplacé après 16 minutes de jeu. « Il va s’en remettre. J’ai connu pire que lui. J'ai joué 6 minutes à l’Euro. 6 minutes. Je suis rentré et au bout de 6 minutes, je suis ressorti. Parce que Abidal a eu un carton rouge. On prend le but, on fait le coup d’envoi, on me dit « tourne toi c’est toi », je me souviens j'ai dit à Karim (Benzema) : « mais non, tu te fous de moi. Ce n’est pas possible ? Je viens de rentrer ». Il me dit : « Oui oui c’est ton numéro ». Mais à la fin, Domenech m’a attendu. J’ai eu du mal à avaler la pilule mais j’ai compris », a alors expliqué Samir Nasri.