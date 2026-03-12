Un joueur du PSG touche son premier salaire... et sauve la vie de son père !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsque l'on devient joueur professionnel, l'argent arrive très rapidement et change la vie. Néanmoins, certains joueurs gardent les pieds terres et utilisent leur fortune naissante pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est d'ailleurs ce qu'un joueur du PSG a fait à ses débuts. Et il a permis de sauver la vie de son père.

Il y a un peu plus d'un an, le PSG n'hésitait pas à lâcher 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Un transfert qui a changé la saison parisienne. L'international géorgien a effectivement largement contribué à la montée en puissance du club de la capitale qui a réalisé une année 2025 exceptionnelle avec notamment le sacre final en Ligue des champions. Et bien qu'il soit moins en vue ces derniers temps, il reste un joueur majeur aux yeux de Luis Enrique, notamment dans les grands rendez-vous.

Kvaratskhelia sauve la vie de son père C'est la raison pour laquelle, en marge du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, la BBC consacre un article aux origines de Khvicha Kvaratskhelia. Et le média britannique révèle d'ailleurs une anecdote au début de la carrière du Géorgien. Le numéro 7 du PSG a touché son premier salaire important lors de son prêt au Lokomotiv Moscou en 2019. Et plutôt que de l'investir dans des produits de luxe, Kvaratskhelia va financer une opération cardiaque à son père. Une opération vitale. « Il n'y a même pas eu de discussion pour lui », raconte Badri, le père du joueur du PSG.