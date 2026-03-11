Un journaliste balance : Ce joueur du PSG avait «une haine avérée contre la presse»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au PSG, les relations avec la presse sont loin d'être les meilleures. Un problème qui ne date toutefois pas d'hier. Il y a quelques années déjà, des tensions avaient éclaté entre un joueur du club de la capitale et un journaliste de L'Equipe. Il faut dire que ce Parisien en question n'aimait visiblement pas trop les médias.

En 2001, au Camp des Loges, une altercation avait éclaté entre un joueur du PSG et un journaliste de L'Equipe. Et ce dernier avait même été giflé par le Parisien. Mais que s'était-il donc passé à l'époque ? Sébastien Tarrago, le journaliste en question, avait livré sa version des faits dans un entretien accordé à Entrevue. « Il m’insulte, je le lui réponds. Et après, il me dit : « Qu’est-ce que tu veux, que je te foute une tarte dans la gueule ? ». Et là, un steward s’interpose et nous sépare. En même temps, je lui dis : « Vas y, c’est ce qu’il y a de plus intelligent à faire ». Et il me met une claque dans la gueule. Il y a un mec qui nous a séparés et ça s’est arrêté là », expliquait-il.

« L’histoire c’est que ce garçon ne dit jamais bonjour » Ce joueur du PSG, c'était Nicolas Anelka. Une altercation a donc éclaté entre les deux hommes et tout serait parti d'un simple bonjour. « Que s’est-il passé avec Anelka ? L’histoire c’est que ce garçon ne dit jamais bonjour. Donc, il sort du camp des Loges et je lui dis bonjour, il se retourne et me dit : « Qu’est-ce que t’as toi ? ». Je lui dit : « On m’a appris à être poli, alors que je dis bonjour ». Il me connait ? Il sait pour qui je travaille. Donc il se tourne vers moi et me dit : « Mais t’as vu ta gueule, je vois pas pourquoi je te dirais bonjour. Espèce de connard, va te faire foutre » », faisait savoir Sébastien Tarrago. De son côté, ayant livré sa version des faits au Parisien, Nicolas Anelka avait expliqué : « Je passais tranquillement devant lui. Il m'a pris la tête, le ton est monté et j'ai eu le tort de lui mettre une gifle. Voilà, j’assume ».