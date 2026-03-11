Mercato - PSG : Il était prêt à tout arrêter, le Qatar lui évite la retraite !

Le Paris Saint-Germain aurait pu ne pas s'asseoir sur le toit de l'Europe avec le même chef d'orchestre. Il a en effet fallu que sa direction sportive et les propriétaires qatariens y mettent du leur afin de convaincre un individu proche de la retraite de signer, faisant basculer l'histoire du club sur la scène continentale. Explications.
Le succès dans le football se joue parfois à des détails. Le PSG a couru pendant des années depuis son passage sous pavillon qatarien au printemps 2011 derrière la première Ligue des champions de son histoire, qui a finalement été remportée le 31 mai 2025 à Munich avec la manière face à l'Inter en finale. Et ce, grâce notamment à un changement de politique sportive avec à la tête un homme aux commandes arrivé il y a près de trois ans.
Luis Enrique proche de prendre sa retraite après la Coupe du monde ?
Le 5 juillet 2023, Luis Enrique était nommé entraîneur du PSG. Un processus de sélection long de quelques semaines pour le technicien espagnol qui sortait d'une élimination en 1/8ème de finale de Coupe du monde face au Maroc avec l'Espagne quelques mois auparavant. Le Parisien révélè ces dernières heures que s'il n'avait pas trouvé le projet qui l'intéressait à cette période, Luis Enrique aurait été prêt à raccrocher et à prendre sa retraite d'entraîneur sur le champ 15 ans après l'avoir entamé avec la réserve du FC Barcelone. Et avant que Luis Campos ne puisse le convaincre chez lui en Espagne de prendre les rênes du Paris Saint-Germain, c'est du côté de Chelsea, l'adversaire du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions ce mercredi, qu'Enrique aurait pu rebondir.
Chelsea paraissait comme un eldorado, mais le PSG a raflé la mise
En mars 2023, le tacticien des Asturies avait avoué ne pas être totalement insensible à la Premier League. « J’ai une attirance particulière pour l’Angleterre, j’aimerais y aller pour travailler. L’Angleterre est un championnat intéressant ». S'en était suivie une visite de Luis Enrique du centre d'entraîneur de Chelsea et du stade Stamford Bridge avec ensuite des discussions concernant les éventuelles futures conditions de travail demandées par le coach : la possibilité d'avoir un grand pouvoir de décision au sein du club. Toutefois, au fil du temps, Enrique se serait rendu compte qu'il aurait justement bien trop de comptes à rendre et ce, à différents membres de l'organigramme, le refroidissant de plus en plus. Et c'est là que le conseiller football du PSG : Luis Campos bien épaulé par le président Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qatariens sont entrés en scène en lui formulant une offre qu'il n'a pas pu refuser. La suite, on la connaît...