Mercato - PSG : Il était prêt à tout arrêter, le Qatar lui évite la retraite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain aurait pu ne pas s'asseoir sur le toit de l'Europe avec le même chef d'orchestre. Il a en effet fallu que sa direction sportive et les propriétaires qatariens y mettent du leur afin de convaincre un individu proche de la retraite de signer, faisant basculer l'histoire du club sur la scène continentale. Explications.

Le succès dans le football se joue parfois à des détails. Le PSG a couru pendant des années depuis son passage sous pavillon qatarien au printemps 2011 derrière la première Ligue des champions de son histoire, qui a finalement été remportée le 31 mai 2025 à Munich avec la manière face à l'Inter en finale. Et ce, grâce notamment à un changement de politique sportive avec à la tête un homme aux commandes arrivé il y a près de trois ans.

🔴🔵 Luis Enrique: "Quand tu joues tous les trois jours, tu n'as pas le temps de travailler sur l'aspect tactique. Mais ce mois-ci on a le temps."



(Conférence) pic.twitter.com/FP5lDPSfSc — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 5, 2026

Luis Enrique proche de prendre sa retraite après la Coupe du monde ? Le 5 juillet 2023, Luis Enrique était nommé entraîneur du PSG. Un processus de sélection long de quelques semaines pour le technicien espagnol qui sortait d'une élimination en 1/8ème de finale de Coupe du monde face au Maroc avec l'Espagne quelques mois auparavant. Le Parisien révélè ces dernières heures que s'il n'avait pas trouvé le projet qui l'intéressait à cette période, Luis Enrique aurait été prêt à raccrocher et à prendre sa retraite d'entraîneur sur le champ 15 ans après l'avoir entamé avec la réserve du FC Barcelone. Et avant que Luis Campos ne puisse le convaincre chez lui en Espagne de prendre les rênes du Paris Saint-Germain, c'est du côté de Chelsea, l'adversaire du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions ce mercredi, qu'Enrique aurait pu rebondir.