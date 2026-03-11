Mercato - Le Real Madrid mise une fortune : Le transfert qui tourne au fiasco, «c'est mon grand regret»

Jouer pour le Real Madrid est un rêve pour plus d'un amoureux du ballon rond. Et ce n'est pas Zinedine Zidane ou encore Kylian Mbappé qui diront le contraire. Une star de la dernière décennie a eu l'opportunite de rejoindre la Casa Blanca, contre un joli chèque, mais a été tenu en échec lui faisant éprouver bien des regrets...
Ils avaient passé un pacte que l'une des deux parties a partagé il y a peu à l'occasion de l'émission Les Nuits du Cazarre Enchaîné diffusée sur la fréquence radio de RMC. « Ma dernière année à Chelsea, Marina Granovskaia (ex-directrice générale de Chelsea) m'appelle l'été d'avant en me disant que Sarri veut que je fasse encore un an. Je lui dit « ok, je fais ma dernière année, mais s'il te plaît, si le Real vient l'année prochaine, j'y vais ». Elle m'a dit ok, pas de soucis et le Real Madrid est arrivé et elle a dit : « tu peux y aller» ». Voici le deal convenu qui a été respecté à l'été 2019.
«Mon grand regret est d'avoir été blessé là-bas. D'avoir arrêté comme ça»
En effet, après sept saisons à Chelsea, Eden Hazard rejoignait le Real Madrid contre un chèque de 120M€ alors qu'il ne lui restait qu'une seule saison sur son contrat avec les Blues. Une fortune investie par le président Florentino Pérez qui a permis au désormais ex-attaquant latéral belge de vivre son rêve de gosse : arborer la tunique merengue sous les ordres de nul autre que son idole de jeunesse Zinedine Zidane. Cependant, le rêve a vite viré au cauchemar à cause d'une succession de blessures. « Le grand regret de votre carrière ? Un peu sur la fin de carrière, le Real, quand j'ai été blessé. Mon grand regret est d'avoir été blessé là-bas. D'avoir arrêté comme ça ».
«C'est un peu mon regret. Mais pas uniquement pour moi. Pour les supporters, pour le président qui m'a fait venir»
Au cours de son entretien avec L'Equipe un peu moins de deux années après l'annonce de sa retraite, Eden Hazard avoue qu'il aurait tout particulièrement apprécié le fait de voir la foule du Santiago Bernabeu exulter sur ses buts et prouesses, le tout en rendant la confiance que Florentino Pérez avait eu en lui. « Sans ça, avec tous mes moyens, j'aurais pu... J'aurais aimé faire se lever le Bernabeu. Je ne l'ai pas fait. C'est un peu mon regret. Mais pas uniquement pour moi. Pour les supporters, pour le président qui m'a fait venir ». Le rendez-vous de sa vie qu'il regrette encore.