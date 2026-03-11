Ça vire au «fiasco» pour la Vente OM : «Il nous a mis des étoiles plein les yeux !»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est la propriété de Frank McCourt depuis presque 10 ans maintenant, la vente de l’OM est un serpent de mer qui revient régulièrement. Il y a quelques années, un homme d’affaires semblait même proche de s’offrir le club marseillais. Un joueur de l’époque confiait que le principal intéressé leur en avait mis plein les yeux, avant que ce dossier ne tourne finalement au fiasco.

10 ans avant Frank McCourt, qui a racheté le club en octobre 2016, l’OM semblait proche de devenir la propriété de Jack Kachkar. L’homme d’affaires canadien avait présenté une offre de 115M€ au propriétaire de l’époque, Robert Louis-Dreyfus, et confiait auprès de L’Équipe : « On passe tous nos étés dans le sud de la France depuis cinq ans. Je vois les matches de l'OM depuis longtemps. Beaucoup de gens croient que je ne viens que pour faire du business. Mais j'achète le club avec l'argent de ma famille, de ma femme (surtout), de mes enfants. C'est un projet à long terme. Pour moi, racheter l'OM était un rêve qui devient réalité. »

« Quand on le voit arriver, on se dit que c’est le roi du pétrole ! » Après avoir débarqué à la Commanderie quelques jours plus tôt, Jack Kachkar assistait à la réception de l’OL en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1) le 31 janvier, sa première apparition officielle au Vélodrome. Il s’offrait même un tour d’honneur et fêtait la qualification avec les joueurs dans le vestiaire, où était présent Habib Beye, comme le racontait l’actuel entraîneur de l’OM au magazine Surface en 2015.