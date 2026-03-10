«Pas loin d'en venir aux mains» : Une bagarre évitée de justesse avec le président de l'OM

En 2018, l'OM avait réussi à atteindre la finale de l'Europa League, s'inclinant malheureusement face à l'Atlético de Madrid. Le club phocéen s'était qualifié en venant à bout de Salzbourg en demi-finale. Et voilà que lors du déplacement en Autriche, ça avait été visiblement très chaud dans les tribunes.
Alors que l'OM a connu un fiasco sportif cette saison en Ligue des Champions, le club phocéen a vécu de belles épopées européennes. On se souvient bien évidemment du sacre en C1 en 1993. Et plus récemment, il y a eu cette finale de l'Europa League, malheureusement perdue en 2018 face à l'Atlético de Madrid. Jacques-Henri Eyraud était alors le président de l'OM et il a vécu quelques situations chaudes à l'époque.
« Des supporters autrichiens qui n’étaient pas très agréables »
C'est face à Salzbourg que l'OM avait réussi à décrocher son ticket pour la finale de l'Europa League. Et alors que le club phocéen était en déplacement en Autriche, ça aurait pu déraper avec l'ancien président marseillais. En effet, en 2025, pour Carré, Eyraud racontait : « A Salzbourg, ce n'était pas triste non plus. Ils nous avaient mis en bas de la tribune. On était coincé entre des supporters autrichiens qui n’étaient pas très agréables. On n’a pas été loin d’en venir aux mains d’ailleurs. Ah oui. Je suis ressorti en larmes. Pas parce que j’aurais voulu en venir aux mains, mais parce que l’émotion extraordinaire du sport, la puissance du sport en tant que fabrique du sport est incomparable ».
Eyraud menacé par les supporters de l'OM
Jacques-Henri Eyraud aura donc eu des problèmes avec les supporters adverses, mais aussi avec ceux de l'OM. Ça a d'ailleurs été très chaud puisque les Marseillais avaient réclamé sa tête, allant même jusqu'à le menacer de mort. « Comment je l’ai vécu à l’époque et comment je l’ai digéré aujourd’hui ? Je l’ai digéré parce que j’ai tourné la page. Avec les bons moments, les moins bons moments. (…) Quand vous donnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre vie pendant 5 ans et que vous arrivez à ce type de conflictualité, bien sûr que c’est dur. Quand votre famille est menacée... Mais la justice est là. Ils ont été condamnés à la fois les cyberharceleurs et ceux qui ont mené l’envahissement de la Commanderie. La justice est passée, mais moi je suis passé à autre chose. J’ai eu peur pour ma vie à un moment ? Ce n’est pas jamais agréable de recevoir des menaces de mort. Ce n’est jamais agréable d’être sous la protection de la BAC de Marseille, des gens formidables qui m’ont aidé à un certain moment. Ce n’est jamais agréable d’avoir un officier de sécurité avec soi. Ça ne devrait pas être le foot ça », avait notamment raconté Eyraud.