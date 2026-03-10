«Pas loin d'en venir aux mains» : Une bagarre évitée de justesse avec le président de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2018, l'OM avait réussi à atteindre la finale de l'Europa League, s'inclinant malheureusement face à l'Atlético de Madrid. Le club phocéen s'était qualifié en venant à bout de Salzbourg en demi-finale. Et voilà que lors du déplacement en Autriche, ça avait été visiblement très chaud dans les tribunes.

Alors que l'OM a connu un fiasco sportif cette saison en Ligue des Champions, le club phocéen a vécu de belles épopées européennes. On se souvient bien évidemment du sacre en C1 en 1993. Et plus récemment, il y a eu cette finale de l'Europa League, malheureusement perdue en 2018 face à l'Atlético de Madrid. Jacques-Henri Eyraud était alors le président de l'OM et il a vécu quelques situations chaudes à l'époque.

« Des supporters autrichiens qui n’étaient pas très agréables » C'est face à Salzbourg que l'OM avait réussi à décrocher son ticket pour la finale de l'Europa League. Et alors que le club phocéen était en déplacement en Autriche, ça aurait pu déraper avec l'ancien président marseillais. En effet, en 2025, pour Carré, Eyraud racontait : « A Salzbourg, ce n'était pas triste non plus. Ils nous avaient mis en bas de la tribune. On était coincé entre des supporters autrichiens qui n’étaient pas très agréables. On n’a pas été loin d’en venir aux mains d’ailleurs. Ah oui. Je suis ressorti en larmes. Pas parce que j’aurais voulu en venir aux mains, mais parce que l’émotion extraordinaire du sport, la puissance du sport en tant que fabrique du sport est incomparable ».