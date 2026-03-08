«C’est malheureux d’en arriver là…» : Habib Beye prend une décision à l’OM, et ça fait parler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois jours après avoir été éliminé en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM a pris sa revanche sur Toulouse (0-1) samedi soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une décision prise par Habib Beye au cours de la rencontre a en revanche fait parler sur les ondes de RMC.

Si son objectif de remporter la Coupe de France s’est envolé mercredi après son élimination dès les quarts de finale, l’OM poursuit sa marche en avant en championnat. Une semaine après sa victoire lors de la réception de l’OL (3-2), les Marseillais se sont imposés sur la pelouse de Toulouse (0-1) samedi. Une rencontre au cours de laquelle les Olympiens n’ont pas encaissé de but, une première en Ligue 1 depuis le 14 décembre 2025 face à l’AS Monaco (1-0).

« T’as vraiment l’impression qu’il a envoyé les chiens devant le pavillon pour se protéger » « C’est très important. Nous aurions même pu mener avec un but de plus en première période. Mais garder notre cage inviolée est une vraie satisfaction », a déclaré Habib Beye après le coup de sifflet final. « Si on regarde les statistiques depuis le 5 mars 2025, l’OM n’avait réalisé que cinq clean sheets en Ligue 1 sur l’année civile. Donc, pour nous, c’est très appréciable. Cela montre aussi la solidarité de l’équipe et la capacité à défendre ensemble quand le match devient plus difficile. »