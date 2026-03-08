«Vous êtes des m**des» : La réponse d’un joueur de l’OM aux supporters !

Axel Cornic

La crise continue à l’Olympique de Marseille, où après l’élimination en Ligue des Champions une nouvelle catastrophe est arrivée avec la défaite en quart de finale de la Coupe de France. Et c’est notamment le cas chez les supporters, qui ont laissé éclater leur colère lors des derniers matchs et notamment lors du déplacement à Toulouse, ce samedi.

Il y a eu une véritable cassure entre l’OM et ses supporters. Après un mois de février infernal, rien ne va plus à Marseille, où on se dirige vers une nouvelle saison blanche. La Coupe de France semblait être le dernier espoir, mais il s’est finalement envolé avec une défaite au stade Vélodrome face au TFC (2-3).

Les joueurs de l'OM insultés de «mer**» : Habib Beye répond aux supporters https://t.co/471zEHCka0 — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

« J’ai lu la banderole, on peut s’en sortir ou pas, mais il faut mouiller le maillot » Comme un clin d’œil, les deux équipes se sont retrouvées seulement quelques jours après en Ligue 1, avec cette fois-ci une courte victoire de l’OM comme revanche (0-1). Mais cela n’a pas suffi à calmer la colère des supporters, avec notamment une banderole qui a énormément fait parler et ù il y avait écrit : « Vous êtes des m**des ». Et on l'a bien vu depuis le terrain ! « J’ai lu la banderole, on peut s’en sortir ou pas, mais il faut mouiller le maillot. Je comprends les supporters » a confié Géronimo Rulli, après la rencontre.