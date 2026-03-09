«Il nous a enguelés» : Neuf joueurs de l'OM partent faire la fête et ça le fait vriller

S'il est régulier de voir des joueurs de football sortir faire la fête après des victoires, voilà que ça arrive d'en voir certains faire quelques virées noctures avant des rendez-vous. C'est notamment ce qui est arrivé avec des joueurs de l'OM il y a quelques années. Et alors qu'ils attendus à un rassemblement de l'équipe de France ensuite, ça n'a clairement pas plu...
Formé à l'AS Cannes, Bernard Casoni a ensuite terminé sa carrière du côté de l'OM. Joueur du club phocéen de 1990 à 1996, celui qui était défenseur central avait également connu l'équipe de France à cette même période. Et voilà que Casoni n'était pas le seul Marseillais à se rendre à ces rassemblements des Bleus. La délégation marseillaise a ainsi pu être importante et faire également quelques écarts qui ont agacé Michel Platini, alors sélectionneur de l'équipe de France.
« On s'est retrouvé à manger, boire, les cigares et puis voilà »
Et c'est une virée nocturne des joueurs de l'OM avant un rassemblement de l'équipe de France qui a suscité la colère de Michel Platini. En effet, dans un entretien accordé à L'Equipe en 2023, Bernard Casoni avait raconté : « La plus grosse fête après un match ? Je me souviens d'une, mais avant ! Une fois, on est allés à Paris pour un rassemblement des Bleus. On était neuf Marseillais. On est partis la veille, on a fait la fête. On s'est retrouvé à la Maison de l'Alsace à manger, boire, les cigares et puis voilà... On avait un rassemblement à 17 heures, on est arrivés avec une heure de retard. Michel Platini, qui était sélectionneur, nous a engueulés. On a fait une séance technique, on n'arrivait pas à faire deux jongles ! ».
« Après, ils ont mis les rassemblements à midi »
Cela a d'ailleurs eu des conséquences par la suite pour les autres rassemblements de l'équipe de France. En effet, Bernard Casoni avait alors fait fait savoir : « Trois ou quatre jours après, on était présents durant le match. Après, ils ont mis les rassemblements à midi ! ».