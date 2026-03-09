«J’ai détesté» : Laure Boulleau l’a mauvaise contre les supporters de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En perte de confiance depuis le début de l'année 2026, l'OM est en train de connaître du changement. Le club a enchaîné les mauvais résultats et s'est séparé de son entraîneur. Les supporters ont manifesté à de nombreuses reprises leur mécontentement ces dernières semaines mais visiblement toutes les initiatives n'ont pas plu à Laure Boulleau.

Club historique du championnat de France, l'OM déchaîne les passions à Marseille. Le club de la cité phocéenne est très suivi par ses supporters et cela fait forcément monter la pression quand les choses ne se passent pas très bien, comme c'est le cas en ce moment. Ils ont donné de la voix récemment au Vélodrome mais Laure Boulleau n'a pas apprécié...

L'OM a enchaîné les désillusions L'été dernier, au début de la saison, l'OM nourrissait de grandes ambitions pour l'exercice 2025-2026. Le club voulait briller en Ligue des champions et a subi une élimination précoce. Le club a traversé ensuite des matches difficiles et ne soulèvera pas de nouveau trophée en Coupe de France. Forcément, il y a de la colère à Marseille. « Ce qui augmente cette colère, déjà à Marseille ça peut être vite le feu, mais c’est surtout la puissance des claques. La claque qu’ils prennent à Bruges et ce scénario de fou avec Benfica, ça t’en met une sacrée bonne dans la tête, et derrière, la Coupe, c’est une énorme claque aussi car elle devenue quasiment vitale pour sauver cette saison » explique Laure Boulleau au Canal Football Club.