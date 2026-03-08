OM : Ce joueur habitué des soirées arrosées, «je l’ai retrouvé la bouche ouverte, il dormait»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur de l'OM où il a disputé 306 matches de 2007 à 2014, Benoît Cheyrou a connu une belle carrière au plus haut niveau quasiment exclusivement en France. L'ancien milieu de terrain a eu l'occasion de côtoyer de nombreux joueurs et il a répondu en 2021 aux questions de L'Equipe pour retracer sa carrière en livrant des anecdotes sur certains joueurs. Il se souvient notamment d'une soirée...

Malgré leur carrière professionnelle très exigeante, il n'est pas rare de retrouver de temps en temps des joueurs invités dans des soirées bien arrosées. Et parfois, celles-ci donnent lieu à des anecdotes incroyables racontées par d'anciens coéquipiers. Benoît Cheyrou s'est livré à propos d'un ancien coéquipier à l'OM.

La rupture confirmée à l’OM ? «Ils en ont marre d'être pris pour des co**» https://t.co/wZaVlObIhq — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

Une folle anecdote en soirée Invité à répondre aux questions de L'Equipe qui demande régulièrement à un ancien joueur de revenir sur sa carrière, Benoît Cheyrou se rappelle bien sûr de son aventure à Marseille visiblement très animée. « Le plus fêtard ? "Souley" ! (Souleymane Diawara) Au Mistral (une boîte de nuit), à Aix-en-Provence, quand les lumières se rallumaient, qu'il fallait partir, on n'était pas trop de trois ou quatre pour le sortir. La saison où on est champions avec l'OM(2010), alors qu'il restait un ou deux matches, je l'avais retrouvé sur la table de soin des kinés, la bouche ouverte, la peau sèche, il dormait » dévoile-t-il en 2021.