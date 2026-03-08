Un joueur (surprenant) de l’OM prend cher : La réponse cash sur RMC !

Alors qu’il sort de bonnes performances lors des dernières rencontres, un joueur de l’OM s’est retrouvé critiqué pour ses choix parfois discutables et sa maladresse. Un consultant de RMC a pris la défense du principal intéressé, soulignant ce qu’il apporte à son équipe et estimant qu’il est intéressant dans ce que veut mettre en place Habib Beye.
Trois jours après son élimination en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM retrouvait Toulouse samedi soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont pris leur revanche (0-1), grâce à un but de Mason Greenwood, sur une passe d’Igor Paixao. Ce dernier a même eu la balle de break dans les tous derniers instants de la rencontre, mais a complètement raté son face à face avec Guillaume Restes, et cela n’est pas passé auprès de certains supporters.
« Sur la période, heureusement que Paixao est là »
Dans l’After Foot sur RMC, un auditeur a critiqué l’ailier de l’OM, notamment pour cette occasion ratée, mais Walid Acherchour n’était pas vraiment du même avis : « T’es dur avec Paixao quand même. On l’a beaucoup critiqué ici, mais franchement, sur la période, heureusement qu’il est là. Même s’il a beaucoup de déchets, il fait partie des seuls joueurs auxquels j’ai envie de m’attacher dans cette équipe. Il se donne à 10 000%, dans le jeu d’Habib Beye, avec plus de verticalité, il est quand même très intéressant. Sur le but, il a la connexion qu’il faut. Contre Lyon, c’est lui qui te change le match, contre Toulouse (en Coupe de France, ndlr), c’est lui qui te marque le but aussi. »
« Devant Aubameyang, devant plein de mecs, tu vas parler de Paixao en premier ce soir ? »
Avec deux buts et deux passes décisives, Igor Paixao a été décisif lors des trois derniers matchs de l’OM, en plus de son activité incessante dans son couloir gauche, aussi bien offensivement que défensivement. Mais l’auditeur de l’After Foot a insisté sur le prix de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris, considérant que son rendement n’est pas suffisant. « 35M€, c’est bon, là, on est quand même en mars. On a compris, on l’a dit, on l’a expliqué, on l’a répété. Maintenant, il va falloir juger les joueurs normalement. Je suis désolé, si tu veux critiquer Paixao ce soir (samedi), si c’est la deuxième occasion qui te fait du mal alors que pendant la rencontre il s’est donné à 10 000% pour l’équipe », a ajouté Walid Acherchour. « Je l’ai critiqué toute la saison, mais, sincèrement, vous voulez critiquer Paixao en ce moment ? Devant Aubameyang, devant plein de mecs, tu vas parler de Paixao en premier ce soir ? On n’a pas vu le même match. Sur la deuxième mi-temps, il y a encore des choix qui me donnent des boutons, mais il fait tout ça à 10 000 à l’heure à chaque fois, il travaille, il aide Medina… »