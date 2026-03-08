Un joueur (surprenant) de l’OM prend cher : La réponse cash sur RMC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il sort de bonnes performances lors des dernières rencontres, un joueur de l’OM s’est retrouvé critiqué pour ses choix parfois discutables et sa maladresse. Un consultant de RMC a pris la défense du principal intéressé, soulignant ce qu’il apporte à son équipe et estimant qu’il est intéressant dans ce que veut mettre en place Habib Beye.

Trois jours après son élimination en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM retrouvait Toulouse samedi soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont pris leur revanche (0-1), grâce à un but de Mason Greenwood, sur une passe d’Igor Paixao. Ce dernier a même eu la balle de break dans les tous derniers instants de la rencontre, mais a complètement raté son face à face avec Guillaume Restes, et cela n’est pas passé auprès de certains supporters.

« Sur la période, heureusement que Paixao est là » Dans l’After Foot sur RMC, un auditeur a critiqué l’ailier de l’OM, notamment pour cette occasion ratée, mais Walid Acherchour n’était pas vraiment du même avis : « T’es dur avec Paixao quand même. On l’a beaucoup critiqué ici, mais franchement, sur la période, heureusement qu’il est là. Même s’il a beaucoup de déchets, il fait partie des seuls joueurs auxquels j’ai envie de m’attacher dans cette équipe. Il se donne à 10 000%, dans le jeu d’Habib Beye, avec plus de verticalité, il est quand même très intéressant. Sur le but, il a la connexion qu’il faut. Contre Lyon, c’est lui qui te change le match, contre Toulouse (en Coupe de France, ndlr), c’est lui qui te marque le but aussi. »