«Pourquoi pas...» : Kylian Mbappé prêt à suivre Zinedine Zidane ?

Kylian Mbappé a débuté sa carrière professionnelle il y a 10 ans à l'AS Monaco. Du haut de ses 27 ans désormais, le capitaine de l'équipe de France est parti pour durer au Real Madrid. Qu'adviendra-t-il de sa reconversion ? Il se pourrait qu'il prenne la même direction qu'un certain Zinedine Zidane.
Pendant 18 saisons, Zinedine Zidane en a fait rêver plus d'un. En 2006, à 34 ans, celui qui est surnommé Zizou prenait sa retraite et entamait quelques années plus tard une reconversion en tant qu'entraîneur. D'assistant de Carlo Ancelotti au Real Madrid à entraîneur de l'équipe première en passant par la Castilla, Zidane est également devenu une référence dans le management.
«Tu es lié à vie»
Ayant un temps eu Zinedine Zidane comme idole et bien parti pour être son futur capitaine puisque Zizou est amené à prendre les rênes de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé avoue qu'il restera dans le monde du football une fois qu'il aura raccroché les crampons. « Quand je me lève le matin, je suis content. Même si on voyage, qu’on rentre à 4 heures du matin, le lendemain on est à l’entrainement et je suis content. Ça veut dire qu’après ta carrière, tu feras toujours un truc dans le football… Bien sûr. Tu es lié à vie. Tu gardes toujours un contact. Je regarderai toujours les matchs, même si je n’ai plus rien à voir avec le foot, parce que j’aime ça ».
«C’est une suite, mais c’est tôt»
A l'occasion d'une interview datant de l'automne 2021 avec RMC pour l'émission Rothen s'enflamme, Kylian Mbappé confiait ne pas totalement écarter l'idée d'embrasser la carrière d'un entraîneur. « Ça peut t’intéresser de devenir entraîneur un jour ? Pourquoi pas. J’aime ça, j’aime le foot. C’est une suite, mais c’est tôt. Est-ce que j’aurai les compétences ? Vouloir, oui. Mais si tu n’es pas bon… Tu regardes beaucoup de matchs ? Tout le temps ! Je connais quasiment tous les joueurs du championnat, je regarde les championnats étrangers ».