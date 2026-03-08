Kylian Mbappé «ne devrait pas faire ça» : Le message qui a valu des ennuis à Bertrand Latour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Journaliste sur Canal+, Bertrand Latour donne son avis sur l’actualité du football, réagissant ainsi à de très nombreux sujets. Mais voilà que parfois, ses avis peuvent engendrer quelques conséquences fâcheuses. C’est notamment ce qui avait pu lui arriver avec un certain Kylian Mbappé.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a les caméras braquées sur lui en permanence. Le moindre de ses faits et gestes est ainsi épié et commenté. C’était déjà le cas quand le Français était au PSG. D’ailleurs, le comportement de Mbappé avait notamment fait polémique lors d’une rencontre du club de la capitale. De quoi aboutir à un clash avec le journaliste Bertrand Latour.

« J’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier » Au PSG, Kylian Mbappé était le coéquipier d’Achraf Hakimi. C’est ainsi qu’il était montré au créneau pour défendre le Marocain, alors pris à partie par le public brestois. En réponse, Mbappé avait donc provoqué le public après avoir marqué. De quoi faire dire à Bertrand Latour sur X : « Un capitaine de l’Equipe de France ne devrait pas faire ça ». Pour lui répondre, celui qui était alors au PSG lui avait écrit : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau ».