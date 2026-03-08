Lewis Hamilton - Nouvelle escapade romantique avec Kim Kardashian : Les photos qui font parler !

Pierrick Levallet

Pilote de renom en Formule 1, Lewis Hamilton fait également parler de lui pour sa vie sentimentale. Le Britannique semble avoir retrouvé l’amour dans les bras d’une certaine Kim Kardashian. Le septuple champion du monde et la superstar américaine se sont d’ailleurs octroyés une nouvelle escapade romantique récemment. Et les photos publiées sur les réseaux sociaux n’ont pas manqué de faire parler.

En Formule 1, la réputation de Lewis Hamilton n’est plus à faire. Le Britannique a remporté le championnat du monde à sept reprises et figure ainsi parmi les meilleurs pilotes de l’histoire. Mais ces derniers temps, c’est surtout la vie sentimentale de l’homme de 41 ans qui fait parler. Depuis sa rupture avec Nicole Scherzinger en 2015, le pilote de Ferrari était assez discret sur ce point. Seulement, Lewis Hamilton a visiblement retrouvé l’amour dans les bras d’une certaine Kim Kardashian.

Des clichés de Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont interpellé sur les réseaux sociaux Après quelques jours de rumeurs, le septuple champion du monde et la superstar américaine ont officialisé leur relation avec une apparition remarquée pendant le Super Bowl. Depuis, Lewis Hamilton et Kim Kardashian profitent de leur idylle. Les deux stars se sont notamment permis une nouvelle escapade romantique entre l’Utah et l’Arizona. Selon des sources de TMZ, le pilote de Formule 1 et la femme d’affaires de 45 ans auraient séjourné à l’Amangiri, un resort cinq étoiles. Ils ont d’ailleurs publié des photos sur leurs stories Instagram respectives de leur séjour au Lake Powell, où ils n’apparaissaient ensemble sur aucun des clichés.