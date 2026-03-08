«J'ai été violée tous les jours» : Médaillée aux Jeux d'hiver 2026, cette athlète a vécu l'enfer

Amadou Diawara

Ce samedi, Oksana Masters a été sacrée en parabiathlon, et ce, sur le sprint en catégorie assis. Née en Ukraine, l'athlète américaine de 36 ans a vécu de terribles expériences. Touchée par Tchernobyl, Oksana Masters a avoué qu'elle avait également été victime de viols durant son enfance.

Véritable vedette des Jeux paralympiques de Paris, Oksana Masters a encore frappé. Titré à deux reprises en para-cyclisme en 2024, l'athlète américaine de 36 ans vient de remporter l'épreuve du sprint en catégorie assis en parabiathlon ce samedi. Si Oksana Masters affichait un large sourire ce samedi, elle n'a pas du tout eu une vie facile.

Il y a un mois, Andrea Bocelli réalisait cette magnifique performance lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 🇮🇹



Aujourd’hui a lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques ! 🤩



📲 Suivez l’événement sur @Paralympics et… pic.twitter.com/1w4E4jMhbY — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) March 6, 2026

Oksana Masters a été victime d'un trafic sexuel Comme rapporté par Le Parisien, Oksana Masters a été victime de Tchernobyl, la centrale nucléaire où a eu lieu le pire accident industriel et nucléaire de l’histoire le 26 avril 1986. En effet, elle est née à seulement quelques centaines de kilomètres le 19 juin 1989, et ce, avec six orteils à chaque pied, cinq doigts palmés à chaque main, une jambe gauche plus courte de 15 cm que sa jambe droite et sans tibias.