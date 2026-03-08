Mercato - PSG : «Casse-toi», la menace de trop qui l'a fait partir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour les supporters du PSG, trop c'est trop. Il y a quelques années, une poignée d'entre eux ont pris les choses en main concernant un joueur qu'ils voulaient voir partir. C'est pourquoi ils se sont rendus chez lui afin de l'intimider. Des méthodes qui ont choqué et attristé celui qui en a été la cible. Un ancien partenaire raconte.

Ils n'en voulaient tout simplement plus. Après avoir pris leur mal en patience, des inconditionnels du Paris Saint-Germain ont souhaité régler le problème eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont fait le choix de s'immiscer dans la vie privée d'un joueur en le menaçant. Ce qui a fait son effet. Ladite menace a acté quelques semaines plus tard son départ du PSG.

«Tu fais ça à un tel joueur, tu as tapé son ego, son estime de lui, tu lui as fait trop de mal» Au début du mois de mai 2023, trois mois avant son transfert à Al-Hilal contre une somme de 90M€ soit la plus belle vente de l'histoire du PSG, Neymar témoignait d'un triste spectacle devant son ancien domicile de Bougival. Des supporters mécontents du Paris Saint-Germain l'insultaient et l'incitaient à quitter le club de la capitale. Un épisode que le principal intéressé a eu beaucoup de mal à digérer selon son ancien coéquipier Presnel Kimpembe. « La façon dont il quitte Paris ? Bien sûr que c'était dommage. Quand les supporters vont chez lui en lui disant : « casse-toi ». Tu fais ça à un tel joueur, tu as tapé son ego, son estime de lui, tu lui as fait trop de mal ».