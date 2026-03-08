«J'ai fait une petite bêtise», Ousmane Dembélé a été puni par le PSG !

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé n'a pas toujours été exemplaire au PSG. Comme il l'a avoué lui-même, le numéro 10 du club rouge et bleu a « fait une petite bêtise ». Ce qui lui a valu une punition de la part de Luis Enrique. En effet, Ousmane Dembélé a été sanctionné par son coach.

Après une petite sortie de route comportementale, Ousmane Dembélé a été puni par Luis Enrique. Interrogé sur la sanction de son entraineur, le numéro 10 du PSG a reconnu qu'il avait eu raison de le recadrer après sa « petite bêtise ».

«Je n’ai jamais eu de dispute avec lui» Ayant soulevé le Ballon d'Or le 22 septembre 2025 au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé s'est présenté en conférence de presse dans la foulée. Interrogée sur son absence sur la pelouse d'Arsenal (l'Emirates Stadium) le 1er octobre 2024, la star du PSG a fait son mea culpa. « Votre mise à l’écart il y a un an avant le déplacement à Arsenal a-t-elle été un des moments fondateurs de votre saison ? Je n’ai pas eu de problème avec le coach, je n’ai jamais eu de dispute avec lui. J’ai fait une petite bêtise, ça m’a coûté de ne pas aller à Arsenal. Il a pris la bonne décision. J’ai fait l’un des meilleurs débuts de saison de ma carrière, puis en 2025 j’ai explosé dans les moments importants », a avoué Ousmane Dembélé.