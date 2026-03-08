Malaise au PSG : Le comportement qui agace en privé !

Pierrick Levallet

Au PSG, les choses ne se passent pas exactement comme prévu en ce moment. Si le club de la capitale reste premier de Ligue 1 et est encore dans la course en Ligue des champions, ses performances ces derniers temps laissent à désirer. Un certain comportement commencerait d’ailleurs à agacer en coulisses.

Tout n’est pas rose au PSG en ce moment. Leader de la Ligue 1, le club de la capitale voit son premier choc face à Chelsea arriver à grands pas. Mais ses prestations du moment laissent à désirer. Depuis le début de saison, les Rouge-et-Bleu ne dominent plus leur sujet comme l’exercice passé. Les champions d’Europe 2025 se sont notamment inclinés face à l’AS Monaco ce vendredi (1-3), quelques jours après avoir acquis leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre ces mêmes Monégasques.

PSG : «Il ne se blessait pas pour rien» : Un rappeur met fin au débat, «c'était plus fort que Neymar» ! https://t.co/UsAWwtin2O — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

Le PSG commence à se tendre en interne Certains comportements ont d’ailleurs interpellé en interne. Comme le rapporte Le Parisien, des joueurs ont tendance à tenter des initiatives individuelles qui se terminent souvent en échec. Ces tentatives égoïstes et personnelles agaceraient en interne. Les attaquants et les milieux de terrain seraient notamment concernés. « Il est à espérer que cette défaite remette les pieds sur terre » aurait-on également soufflé au sein du Campus PSG à Poissy.