Malaise au PSG : Le comportement qui agace en privé !

Au PSG, les choses ne se passent pas exactement comme prévu en ce moment. Si le club de la capitale reste premier de Ligue 1 et est encore dans la course en Ligue des champions, ses performances ces derniers temps laissent à désirer. Un certain comportement commencerait d’ailleurs à agacer en coulisses.
Tout n’est pas rose au PSG en ce moment. Leader de la Ligue 1, le club de la capitale voit son premier choc face à Chelsea arriver à grands pas. Mais ses prestations du moment laissent à désirer. Depuis le début de saison, les Rouge-et-Bleu ne dominent plus leur sujet comme l’exercice passé. Les champions d’Europe 2025 se sont notamment inclinés face à l’AS Monaco ce vendredi (1-3), quelques jours après avoir acquis leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre ces mêmes Monégasques.
Le PSG commence à se tendre en interne
Certains comportements ont d’ailleurs interpellé en interne. Comme le rapporte Le Parisien, des joueurs ont tendance à tenter des initiatives individuelles qui se terminent souvent en échec. Ces tentatives égoïstes et personnelles agaceraient en interne. Les attaquants et les milieux de terrain seraient notamment concernés. « Il est à espérer que cette défaite remette les pieds sur terre » aurait-on également soufflé au sein du Campus PSG à Poissy.
Chelsea, moment de bascule de la saison du PSG ?
Reste maintenant à voir comment les hommes de Luis Enrique réagiront face à Chelsea ce mardi. Le coach espagnol devrait insister sur une qualification sur deux matchs selon Le Parisien. Le PSG devra donc veiller à ne pas se faire éliminer dès le choc aller. Le moment de bascule de la saison est peut-être arrivé chez les Rouge-et-Bleu. Lors de l’exercice 2024-2025, la formation parisienne peinait à convaincre jusqu’à son match contre Manchester City en Ligue des champions. À voir si les Blues, qui évoluent également en Premier League, remettront le PSG sur de bons rails.