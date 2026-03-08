PSG : Personne ne l’avait imaginé, et cela va arriver ?

À quelques jours d’affronter Chelsea en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes face à l’AS Monaco (1-3). Un revers qui pourrait permettre au RC Lens de revenir à un point au classement. Selon vous, les Sang et Or peuvent-ils créer l’exploit en devenant champion ?
Battu vendredi soir par l’AS Monaco (1-3), le PSG ne s’est pas rassuré à cinq jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea. « C’est la tête qui ne va pas en ce moment. J’ai perdu beaucoup de matchs dans ma carrière, c’est une sensation bizarre, qui ne plaît jamais, a réagi Luis Enrique après la rencontre. Il n’y a pas une clé dans une défaite. C’est multifactoriel. La confiance ne s’achète pas à Monoprix. On est clairement en difficulté. Il faut avoir l’espoir de changer ça. »
« Il faut qu'on soit au contact avec eux d'ici le match contre le PSG »
Une défaite qui pourrait profiter au RC Lens, qui reçoit le FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1, ce dimanche au stade Bollaert-Delelis. En cas de succès, les Sang et Or reviendraient à un point du PSG. « À nous de faire le job, même si dans tous les cas, l'objectif de cette semaine était de tout remporter, a confié Matthieu Udol à la veille du match. Tout le monde a un peu noté la date de notre match contre le PSG (le 11 avril à Bollaert, 29e journée). Mais pour que ce rendez-vous soit très important, il faut qu'on soit au contact avec eux d'ici là. Donc enchaîner les bonnes performances parce qu'ils ne vont pas laisser échapper des points chaque week-end non plus. »
L’ancien du FC Metz a également reconnu que l’irrégularité parisienne donnait de l’espoir au RC Lens. « Forcément, leurs résultats ne sont pas aussi élevés que la saison passée, a-t-il confié. Mais en même temps, c'est très difficile d'enchaîner deux saisons comme celle qu'ils ont pu faire. On sait qu'il y a de la fatigue. Ils ont des échéances importantes. Ils ont eu pas mal de blessés aussi importants. Ils sont aussi moins efficaces que la saison passée. Il y a aussi l'usure psychologique de leur côté. Mais ça reste la meilleure équipe en France. »
« Ça peut être une fin de saison assez folle »
De son côté, Daniel Riolo croit au scénario d’une fin de saison « assez folle » pour le RC Lens, qui espère rester à la lutte pour le titre jusqu’au choc face au PSG dans un mois. « Il y a le fantasme à Lens que tout le monde entretient, que le 11 avril, le Lens-PSG, il n’y ait qu’un point d’écart. Le match qui peut faire bascule potentiellement, ils y sont dans le fantasme. Ils battent Metz, ils reviennent à un point, on est à peu près dans l’histoire du storytelling que veut mettre en place Lens. Ça peut être une fin de saison assez folle », a prédit le journaliste de RMC dans l’After Foot.
Alors selon vous, l’impensable peut-il se produire avec le sacre du RC Lens en Ligue 1 ? À vos votes !