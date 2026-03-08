PSG : Personne ne l’avait imaginé, et cela va arriver ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques jours d’affronter Chelsea en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes face à l’AS Monaco (1-3). Un revers qui pourrait permettre au RC Lens de revenir à un point au classement. Selon vous, les Sang et Or peuvent-ils créer l’exploit en devenant champion ?

Battu vendredi soir par l’AS Monaco (1-3), le PSG ne s’est pas rassuré à cinq jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea. « C’est la tête qui ne va pas en ce moment. J’ai perdu beaucoup de matchs dans ma carrière, c’est une sensation bizarre, qui ne plaît jamais, a réagi Luis Enrique après la rencontre. Il n’y a pas une clé dans une défaite. C’est multifactoriel. La confiance ne s’achète pas à Monoprix. On est clairement en difficulté. Il faut avoir l’espoir de changer ça. »

« Il faut qu'on soit au contact avec eux d'ici le match contre le PSG » Une défaite qui pourrait profiter au RC Lens, qui reçoit le FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1, ce dimanche au stade Bollaert-Delelis. En cas de succès, les Sang et Or reviendraient à un point du PSG. « À nous de faire le job, même si dans tous les cas, l'objectif de cette semaine était de tout remporter, a confié Matthieu Udol à la veille du match. Tout le monde a un peu noté la date de notre match contre le PSG (le 11 avril à Bollaert, 29e journée). Mais pour que ce rendez-vous soit très important, il faut qu'on soit au contact avec eux d'ici là. Donc enchaîner les bonnes performances parce qu'ils ne vont pas laisser échapper des points chaque week-end non plus. » L’ancien du FC Metz a également reconnu que l’irrégularité parisienne donnait de l’espoir au RC Lens. « Forcément, leurs résultats ne sont pas aussi élevés que la saison passée, a-t-il confié. Mais en même temps, c'est très difficile d'enchaîner deux saisons comme celle qu'ils ont pu faire. On sait qu'il y a de la fatigue. Ils ont des échéances importantes. Ils ont eu pas mal de blessés aussi importants. Ils sont aussi moins efficaces que la saison passée. Il y a aussi l'usure psychologique de leur côté. Mais ça reste la meilleure équipe en France. »