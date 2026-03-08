Les joueurs de l'OM insultés de «mer**» : Habib Beye répond aux supporters

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, l’OM retrouvait Toulouse quelques jours après l’élimination en Coupe de France. Forcément, dans les tribunes, les supporters olympiens n’ont pas hésité à exprimer leur colère avec des banderoles à l’encontre d’Habib Beye et ses joueurs. Cela n’est pas passé inaperçu et après la rencontre, l’entraîneur de l’OM s’est exprimé sur le sujet.

Pour l’OM, la Coupe de France représentait l’occasion de remporter un trophée après de longues années de disette. Mais voilà que ça ne sera pas pour cette année. En effet, les joueurs d’Habib Beye ont été éliminés par Toulouse en quart de finale aux tirs au but. De quoi provoquer la colère des supporters de l’OM, qui n’ont pas hésité à le faire savoir ce samedi à travers des banderoles affichées dans le stade. « Vous êtes des merdes », a-t-on notamment pu lire sur l’une d’elles.

« Quand vous êtes à l’Olympique de Marseille, vous devez l’accepter » Eliminé par Toulouse en Coupe de France, l’OM a pris sa revanche ce samedi soir en Ligue 1. Une victoire (1-0) suite à laquelle Habib Beye s’est présenté en conférence de presse. Et l'entraîneur olympien a notamment été interrogé sur la banderole insultante des supporters. Rapporté par Le Phocéen, Beye a alors répondu : « Les joueurs sont forcément impactés par ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent et ce qu’ils vivent. Mais quand vous êtes à l’Olympique de Marseille, vous devez l’accepter. Les supporters ont le droit d’exprimer leur déception ».