Racisme et menaces de mort : Un joueur de l’OM voit rouge, «il y en a un qui va en prendre une bonne»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, avoir le public marseillais peut être un avantage comme un inconvénient. Quand ça gagne, les encouragements venus des tribunes du Vélodrome portent les joueurs. Mais quand ça perd, la pression est immense. De quoi donner lieu à des scènes chaotiques et c’est ainsi qu’un joueur de l’OM a notamment vrillé en recevant des menaces.

Dans l’histoire récente de l’OM, il y a des moments qui ont marqué les esprits… Mais peut-être pas pour les meilleures raisons. Si on remonte à l’année 2017, c’est un certain Patrice Evra qui avait complètement pété les plombs. En effet, avant le coup d’envoi d’une rencontre d’Europa League entre l’OM et Guimaraes, lors de l’échauffement, l’Olympien avait vrillé en assénant un coup de pied dans la tête d’un supporter marseillais.

L'OM en danger de mort : L'After Foot dévoile la seule façon de sauver le club https://t.co/5Md7g457uc — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« Quand tu rentreras à Marseille, on égorgera ta femme et tes enfants » Mais voilà que Patrice Evra avait visiblement ses raisons d’agir ainsi. En effet, pour Carré, en 2025, l’ancien de l’OM était revenu sur son geste. Il avait alors expliqué : « Il y en a un qui dit « c’est bon arrête de t’agiter comme un singe ». Franchement, ça ne me touche pas du tout, à l’âge de 17 ans on me jetait des bananes, le racisme ça ne me touche pas du tout. Ce n’est pas ça qui m’a fait… Il y en a un d’entre eux qui a dit : « De toute façon, quand tu rentreras à Marseille, on égorgera ta femme et tes enfants ». Je suis un être humain, là ils ont cru que j’allais courir comme Brandao, moi je reste, vous êtes 15 ou 20, vous allez peut-être me défoncer, mais il y en a un qui va en prendre une bonne ».