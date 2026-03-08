Mercato - PSG : Une star débarque à Paris, Kylian Mbappé n’y aurait jamais cru

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club de la capitale par le Qatar. Grâce à la puissance financière de ses propriétaires, la formation parisienne a ainsi pu s’offrir certains des plus grands noms de la planète football. Et il y a des transferts au PSG qui ont étonné tout le monde, y compris Kylian Mbappé.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons de sa carrière sous le maillot du PSG. Recruté par le club de la capitale en 2017, où il sera resté jusqu’en 2024, le Français aurait l'occasion d’évoluer avec de grands noms du football. Mbappé a ainsi fait la paire avec Neymar, mais a aussi été associé avec Lionel Messi. C’est en 2021 que l’Argentin avait rejoint le PSG, quittant alors le FC Barcelone.

De Barcelone au PSG ! Lionel Messi sera resté deux saisons au PSG. Débarqué en 2021, l’Argentin était arrivé en provenance du FC Barcelone. A l’époque, la signature de La Pulga avait provoqué un véritable tremblement de terre. Et pour cause… On n’imaginait clairement pas voir Messi dans un autre club que le Barça. Le fait est qu’avec les problèmes économiques de la formation blaugrana, prolonger l’Argentin était devenu impossible. Lionel Messi s’est alors retrouvé libre et le PSG a sauté sur l’occasion pour se l’offrir.