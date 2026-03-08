Mercato - PSG : Une star débarque à Paris, Kylian Mbappé n’y aurait jamais cru

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club de la capitale par le Qatar. Grâce à la puissance financière de ses propriétaires, la formation parisienne a ainsi pu s’offrir certains des plus grands noms de la planète football. Et il y a des transferts au PSG qui ont étonné tout le monde, y compris Kylian Mbappé.
Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons de sa carrière sous le maillot du PSG. Recruté par le club de la capitale en 2017, où il sera resté jusqu’en 2024, le Français aurait l'occasion d’évoluer avec de grands noms du football. Mbappé a ainsi fait la paire avec Neymar, mais a aussi été associé avec Lionel Messi. C’est en 2021 que l’Argentin avait rejoint le PSG, quittant alors le FC Barcelone.
De Barcelone au PSG !
Lionel Messi sera resté deux saisons au PSG. Débarqué en 2021, l’Argentin était arrivé en provenance du FC Barcelone. A l’époque, la signature de La Pulga avait provoqué un véritable tremblement de terre. Et pour cause… On n’imaginait clairement pas voir Messi dans un autre club que le Barça. Le fait est qu’avec les problèmes économiques de la formation blaugrana, prolonger l’Argentin était devenu impossible. Lionel Messi s’est alors retrouvé libre et le PSG a sauté sur l’occasion pour se l’offrir.
« Je n'aurais jamais imaginé jouer avec lui un jour »
C’est donc comme ça qu’on a notamment pu voir Lionel Messi avec Kylian Mbappé au PSG. En 2025, pour Movistar, le Français était revenu sur cette expérience, expliquant notamment : « Quand on parle de joueurs qui ont marqué l'histoire, on pense à Messi. C'est quelqu'un de très simple et accessible dans les vestiaires. Quand on est célèbre, on se fait souvent coller des étiquettes, et si on les écoute, ça peut vous monter à la tête. Mais non, il était tout à fait normal et respectueux envers tout le monde. En tant que joueur, il était unique. Quand on a un joueur comme lui dans son équipe, il faut rester proche de lui et observer tout ce qu'il fait. Il m'a beaucoup aidé à comprendre le jeu. J'ai eu la chance de jouer avec Leo Messi. Je n'aurais jamais imaginé jouer avec lui un jour. Je pensais qu'il resterait à Barcelone pour toujours, et mon rêve était le Real Madrid ; je n'aurais jamais pensé aller à Barcelone. Je ne peux que le remercier. C'était une opportunité en or ».