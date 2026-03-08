Mercato - PSG : «J'adorerais revenir...», une star tease son départ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la fin, il n'en restera qu'un... de club où il ouvre déjà la porte pour un éventuel départ du PSG. Une star de l'équipe parisienne a toujours le cœur qui bat pour son club formateur. Au point où elle s'est publiquement livrée sur cet hypothétique retour à la maison en pleine interview.

Une année dorée pour Ousmane Dembélé sacré Ballon d'or 2025 et tout aussi historique pour le reste du groupe entraîné par Luis Enrique. Les hommes du technicien espagnol ont tout raflé la saison dernière au point d'en faire une équipe qui a même inspirée ses adversaires tels que l'entraîneur de Liverpool Arne Slot et bien d'autres. Un membre incontournable de l'animation du PSG a ouvert les portes de son intimité à la télévision pour un documentaire immersif par le biais duquel il s'est confié sur la suite de sa carrière.

🗣️ “Amava estar de volta, seja daqui a cinco, dez anos… Adorava estar em casa, ir ali ao Olival, treinar duro, ir para os jogos defender o FC Porto. Mas não sei qual é que vai ser a minha pujança na altura."



E jogar no Benfica ou Sporting? pic.twitter.com/sHMx1gMsik — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 6, 2026

«J'adorerais être chez moi, aller à Olival, m'entraîner dur, aller aux matchs pour défendre le FC Porto» A 26 ans, près de quatre ans après son départ du FC Porto son club formateur, Vitinha se laisserait bien tenter par un retour aux sources à un moment donné dans sa carrière. Pour Canal 11, le troisième au classement du dernier Ballon d'or a ouvert la porte à une telle éventualité. « J'adorerais revenir, que ce soit dans cinq ou dix ans... J'adorerais être chez moi, aller à Olival, m'entraîner dur, aller aux matchs pour défendre le FC Porto. Mais je ne sais pas quelle sera ma forme physique à ce moment-là ».